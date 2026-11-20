Malatya çarşısında iş yerlerinin teslimatları tamamlanırken, esnafın dönüşü ve ticari hareketlilik hız kazanıyor. Yeni Cami'nin meydan düzenlemesinin ardından ibadete açılması, Söğütlü Cami'nin ise Ramazan döneminde hizmete girmesi hedefleniyor.

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, deprem sonrası yeniden inşa edilen Malatya çarşı merkezindeki iş yerlerinin teslimatlarının tamamlandığını, esnafın yerleşmesiyle ticari hayatın hareketlenmeye başladığını belirtti. Babacan, Yeni Cami'nin çevre düzenlemelerinin ardından ibadete açılacağını, Söğütlü Cami'nin ise Ramazan döneminde hizmete girmesinin hedeflendiğini söyledi.

Çarşı merkezinde teslimatlar tamamlandı

Malatya çarşı merkezindeki inşaat çalışmalarının sona geldiğini belirten Babacan, Akpınar merkezli rezerv alanının süreç içerisinde genişletilerek çevre yolu, Emeksiz, İnönü Caddesi ve Akpınar'ı kapsayan büyük bir alana dönüştürüldüğünü ifade etti. Emlak Konut tarafından yürütülen çarşı inşaatlarının tamamlandığını kaydeden Babacan, 20 Ekim 2026 itibarıyla teslimat uygunluk yazılarının ilgili kurumlara gönderildiğini iş yerleri ve ofislerin büyük bölümünün teslim edildiğini söyledi.

Esnafa iş yerlerini teslim alma çağrısı

Anahtar teslim davetlerine rağmen bazı hak sahiplerinin iş yerlerini teslim almadığını belirten Babacan, ortaklık ve miras anlaşmazlıklarının süreci geciktirdiğini söyledi. Teslim işlemlerinin hızlanmasının çarşının yeniden normal ticari hayatına kavuşması açısından önem taşıdığını ifade eden Babacan, hak sahiplerinden kendi aralarındaki sorunları çözerek iş yerlerini bir an önce teslim almalarını istedi. Bürokratik işlemlerin hızlandırılması için de gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Kira fiyatlarında normalleşme beklentisi

Çarşıdaki ticari hareketliliğin giderek arttığını ifade eden Babacan, iş yeri kiralarında deprem sonrası ilk aylarda görülen yüksek fiyatların zamanla daha makul seviyelere gerilemeye başladığını belirtti. Konteyner iş yerlerinin şehir genelinde kaldırılmasıyla yeni çarşıdaki doluluk oranının artacağını kaydeden Babacan, mülk sahipleri, emlakçılar ve esnafın ortak bir anlayışla hareket etmesi gerektiğini söyledi. Kafe, çay ocağı ve restoranlarda yeniden hareketlilik yaşandığını belirten Babacan, çarşının eski atmosferine kavuşma sürecinin başladığını ifade etti.

Yeni Cami meydan düzenlemesinin ardından açılacak

Yeni Cami'nin yaklaşık 15-20 gündür ibadete hazır olduğunu belirten Babacan, çevresindeki meydan düzenlemesi nedeniyle açılışın beklendiğini kaydetti. Yeni Cami, Soykan Parkı ve kuyumcular bölgesini birleştiren geniş, peyzajlı ve entegre meydan düzenlemesinde sona yaklaşıldığını aktaran Babacan, çalışmaların yaklaşık bir hafta ila 10 gün içinde tamamlanmasının planlandığını, ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü ile koordineli şekilde caminin ibadete açılacağını söyledi.

Söğütlü Cami Ramazan döneminde hizmete girecek

Söğütlü Cami inşaatının da devam ettiğini belirten Babacan, projede çevredeki büyük ağaçların korunduğunu, caminin yalnızca ibadet alanı değil, okuma salonları, kültür merkezi ve gençler ile ailelerin vakit geçirebileceği sosyal donatılarıyla külliye anlayışında tasarlandığını ifade etti. Caminin kubbesinin yerine yerleştirildiğini, minareler ve yan kubbelerin tamamlandığını kaydeden Babacan, çalışmaların Ramazan ayı içerisinde tamamlanarak hizmete açılmasının hedeflendiğini söyledi. Saray, Fuzuli, Akpınar, Yeni Cami, Vilayet, İnönü Caddesi ve eski İl Sağlık Müdürlüğü arazisini kapsayan merkezde yeni bir kent dokusunun oluşturulduğunu belirten Babacan, çalışmaların tamamlanmasıyla Malatya'nın yeni bir kent merkezine kavuşacağını ifade etti.