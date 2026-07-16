Bakan Kurum'un ismi Malatya'da oy birliği ile bir caddeye verildi - Son Dakika
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Bakan Kurum'un ismi Malatya'da oy birliği ile bir caddeye verildi

Bakan Kurum\'un ismi Malatya\'da oy birliği ile bir caddeye verildi
16.07.2026 11:26  Güncelleme: 11:36
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Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, deprem sonrası yeniden inşa edilen İstanbul Pasajı Sokağı'nın adını oy birliğiyle 'Murat Kurum Caddesi' olarak değiştirdi. Bakan Kurum, kararı vefa örneği olarak nitelendirdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, oy birliği ile aldığı kararla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ismini kentin en prestijli caddelerinden biri haline gelen 'İstanbul Pasajı Sokağı'na verdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin bu haftaki toplantısında, Saray Mahallesi'nde deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarıyla Malatya'nın en gözde caddesi haline gelen 'İstanbul Pasajı Sokağı'nın isminin değiştirilmesi teklifi ele alındı. AK Parti, MHP, CHP ve bağımsız meclis üyelerinin oy birliği ile aldığı kararla 'İstanbul Pasajı Sokağı'nın adı 'Murat Kurum Caddesi' olarak değiştirildi.

Başkan Er: "İstiklal Caddesi gibi olacak' demiştik"

Meclis toplantısında açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un şehrimizin yeniden inşasında inanılmaz katkıları, çözümcü ve pratik yaklaşımı oldu. Bu sayede şehrimizin yeniden ayağa kalkmasında büyük mesafeler aldık. Saray Mahallemiz, en prestijli mahallemiz olacak. Caddelerimizi genişlettik, yeni yol ve akslar açıldı. Malatya'ya yakışır alanlar oluşturuyoruz. Daha önce kamuoyuna yaptığımız açıklamada 'Saray Mahallesi, İstiklal Caddesi gibi olacak' demiştik. O minvalde bir çalışma var. Bu caddeye, Malatya'mızın yeniden ayağa kalkmasında büyük emek ve katkıları olan Murat Kurum bakanımızın ismini vermek ve bu emeği taçlandırmak istedik. Bakanımızın Malatya'mızın yeniden ayağa kalkmasında çok büyük emekleri var. Bu anlamda kendimize yakışanı yaptık" dedi.

Bakan Kurum: "Malatya'mızın vefası yine gönlümüze dokundu"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, Malatyalılara teşekkür ederek, "Malatya'mızın vefası yine gönlümüze dokundu. Daha önce layık görüldüğüm fahri hemşehrilik beratı, Malatya ile aramızdaki gönül bağımızın en kıymetli nişanelerinden biri olmuştu. Bugün ismimin bu güzel şehrimizin yeniden hayat bulan caddelerinden birine verilmesi de aynı şekilde benim için büyük bir onur ve derin bir vefa anlamı taşıyor" dedi.

"Kararın oy birliğiyle alınması beni ayrıca sevindirdi"

Bakan Kurum, kararın oy birliği ile alınmasının önemine de dikkat çekerek, "Bu kararın Malatya Büyükşehir Belediye Meclisimizce oy birliğiyle alınması ise beni ayrıca sevindirdi. Başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er olmak üzere meclis üyelerimize ve tüm hemşehrilerime kalpten teşekkür ediyorum. Bu güzel şehre ve hemşehrilerimize daha nice hizmetler yapabilmeyi diliyorum" ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 2024 yılı Kasım ayında alınan kararla Bakan Kurum, Malatya'nın fahri hemşehrisi ilan edilmişti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Bakan Kurum'un ismi Malatya'da oy birliği ile bir caddeye verildi - Son Dakika

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