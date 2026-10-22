Malatya Hekimhan'da koruma altındaki yaban keçileri cep telefonuyla kaydedildi

Malatya Hekimhan'da koruma altındaki yaban keçileri cep telefonuyla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Çimenlik Mahallesi'nde dağlık alanda görülen koruma altındaki yaban keçileri, vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi. Bir süre dolaşan keçiler gözden kaybolurken, bölgede son dönemde daha sık görüldükleri belirtildi.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dağlık alanda koruma altındaki yaban keçileri görüntülendi.
İlçeye bağlı Çimenlik Mahallesi'nde dağlık alanda görülen yaban keçileri çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Dağlık alanda bir süre dolaşan yaban keçileri, daha sonra gözden kayboldu. Koruma altındaki yaban keçilerinin son dönemlerde bölgede daha sık görülmeye başladığı belirtildi.
Kaynak: İHA
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