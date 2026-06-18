Mersin'de 3 Deniz Kaplumbağası Doğaya Salındı - Son Dakika
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Mersin'de 3 Deniz Kaplumbağası Doğaya Salındı

Mersin\'de 3 Deniz Kaplumbağası Doğaya Salındı
18.06.2026 09:51
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Mersin'de yaralı bulunan 3 deniz kaplumbağası, tedavi sonrası denizle buluşturuldu.

Mersin'de nesli tehlike altında olduğu için koruma altında olan 1 yıl önce yaralı olarak bulunan bir iribaş (caretta caretta) ile iki yeşil deniz kaplumbağası (chelonia mydas) tedavisinin ardından denizle buluşturuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü Deniz Kaplumbağaları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine bağlı ekipler tarafından Mersin sahillerinde yaralı olarak bulunan deniz kaplumbağaları tedavi altına alındı. Çeşitli nedenlerle yaralanmalardan dolayı tedavi altına alınan 50 yaşlarındaki iribaş ve 5 ile 25 yaşlarındaki yeşil deniz kaplumbağası 1 yıl sonunda sağlığına kavuştu. İyileşen kaplumbağalara kimlik ile tedavi bilgilerinin yer aldığı markalama işlemi yapıldı. Daha sonra kaplumbağalar Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü sahilinden denize bırakıldı. Çok sayıda öğrencinin katıldığı programda kaplumbağalar bir süre sonra gözden kayboldu. Daha sonra deniz kaplumbağalarıyla ilgili fotoğraf sergisinin yanı sıra öğrencilerin duyarlılıkla ilgili yaptığı resim sergisi de gezildi. Merkez tarafından şu ana tedavi altına alınan 90 deniz kaplumbağasından 69'unun tedavi edilerek salınımının yapıldığı öğrenildi.

"3 deniz kaplumbağasını denizle buluşturduk"

Üç deniz kaplumbağasını doğal yaşam alanıyla buluşturduklarını belirten DKMP Adana 7. Bölge Müdürü Abdullah Alioğlu, "Bu kaplumbağalarımızın yaşı 5 ile 50 arasında. Biri caretta caretta, ikisi yeşil deniz kaplumbağası. Bizler de Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak yüklenmiş olduğumuz misyonu yerine getirmiş olduk" dedi.

2011 yılında faaliye giren Deniz Kaplumbağaları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine bugüne kadar 90 tane kaplumbağa girişi olduğuna da değinen Alioğlu, son yapılan salımla beraber 69 kaplumbağayı tekrar denizle buluşturduklarını kaydetti.

Şu an kaplumbağaların yuvalama dönemi olduğu için vatandaşların kumsallarda gezerken yuvalara zarar vermemelerini isteyen Alioğlu, yakında çıkacak yavruların denize ulaşmasını engelleyici bir durumla karşılaşılması, yaralı, rehabilitasyona ihtiyacı bulunan kaplumbağa olduğu durumda kendilerine haber verilmesini istedi.

Çocuklar o anlara şahit olmanın mutluluğunu yaşadı

Öğrencilerden Belinay Şahin ise, "Ben burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Bir canlının doğaya bırakılması zaten her insan için bir mutluluk. Arkadaşlarımın ve burada herkesin birlikte bunu görmesi ayrı bir mutluluk. Bu caretta carettaların sağlığına kavuşturulması ayrıyeten bir güzellik" diye konuştu.

Öğrencilerden Caner Eymen Turan da, "Burada deniz kaplumbağalarının yaşam alanına geri dönüşünü tanık oldum. Onların yaşam alanlarına geri döndüğünü, denizin dalgalı sularına gittiğine tanıklık gösterdim. Bu yüzden çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kaplumbağaların salım programında Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, DKMP Adana 7. Bölge Müdürü Abdullah Alioğlu, diğer protokol üyeleri, DKMP ekipleri ile öğrenciler yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Mersin'de 3 Deniz Kaplumbağası Doğaya Salındı - Son Dakika

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