Mersin'de gece şiddetlenen sağanak Akdeniz ve Toroslar'da hayatı felç etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mersin'de gece şiddetlenen sağanak Akdeniz ve Toroslar'da hayatı felç etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin\'de gece şiddetlenen sağanak Akdeniz ve Toroslar\'da hayatı felç etti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de sabaha karşı başlayıp gün boyu aralıklarla süren sağanak, gece saatlerinde şiddetini artırarak kenti etkiledi. Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde cadde ve sokaklar su altında kalırken çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı.

Mersin'de sabaha karşı başlayan ve gün boyunca aralıklarla devam eden sağanak yağış, gece saatlerinde şiddetini artırarak kentte hayatı felç etti. Özellikle merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kalırken, çok sayıda evi su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı.

Meteoroloji ve AFAD'ın kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Mersin'de, sabaha karşı başlayan ve gün boyu aralıklarla devam eden yağmur, gece saatlerinde etkisini artırdı. Kent merkezinin birçok noktasında etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Özellikle Akdeniz ve Toroslar ilçelerindeki mahallelerde etkili olan aşırı yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Bazı bölgelerde yollar su altında kalırken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Yüksek katlı binalarda bulunan bazı dairelerde de su baskınları yaşandı. Evlerine su dolan vatandaşlar, biriken yağmur sularını kovalar ve çeşitli ekipmanlarla kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Su baskınları nedeniyle çok sayıda araç yollarda mahsur kalırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kentin farklı noktalarında oluşan su birikintileri trafikte aksamalara neden oldu.

Belediye ekipleri gece boyunca sahada

Kent merkezinin büyük bölümünde etkili olan su baskınları ve taşkınlar üzerine belediye ekipleri de harekete geçti. Ekipler, yağışın olumsuz etkilerini azaltmak ve vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla gece boyunca sahada çalışma yürüttü.

Kent genelinde sağanağın etkileri sürerken, yağış nedeniyle yaşanan olumsuzluklar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kaynak: İHA
ToroslarAkdenizGüncelMersinYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Mamak’ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü Mamak'ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi 65 bin TL’lik dava açtı Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi! 65 bin TL'lik dava açtı
Canlı yayında QR kodunu gösterdi, takipçileri 600 bin liralık hesap çıkardı Canlı yayında QR kodunu gösterdi, takipçileri 600 bin liralık hesap çıkardı!
Yer bilimleri uzmanı, peribacalarındaki tehlikeyi aylar önce anlatmış Yer bilimleri uzmanı, peribacalarındaki tehlikeyi aylar önce anlatmış
Kasayı açınca hayatının şokunu yaşadı 1,4 milyon TL’lik birikimini böcekler kemirdi Kasayı açınca hayatının şokunu yaşadı! 1,4 milyon TL’lik birikimini böcekler kemirdi
22:34
İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü
İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü
21:39
İsrail’de tüm oylar sayıldı Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis’te 61 sandalyeye ulaşamadı
İsrail'de tüm oylar sayıldı! Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis'te 61 sandalyeye ulaşamadı
21:38
Martı kurucusu Öktem’den taksicilerin Maslak eylemine sert tepki: Siz bittiğinizin farkında değilsiniz
Martı kurucusu Öktem’den taksicilerin Maslak eylemine sert tepki: Siz bittiğinizin farkında değilsiniz
20:51
Murat Kurum’la görüşen Mansur Yavaş’tan dikkat çeken sözler
Murat Kurum'la görüşen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken sözler
20:40
Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
19:06
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi 65 bin TL’lik dava açtı
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi! 65 bin TL'lik dava açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 00:37:23. #.0.3#
SON DAKİKA: Mersin'de gece şiddetlenen sağanak Akdeniz ve Toroslar'da hayatı felç etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android