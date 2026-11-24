Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Mehmet Özdemirci, hava tahmin raporlarına ilişkin konuştu. Özdemirci, "Hafta sonu ülkemizin büyük bir bölümünde yağışlar görülecek" şeklinde konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Mehmet Özdemirci, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin raporlarına ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Hafta sonu ülkemizin büyük bir bölümünde yağışlar görülecek"

Çarşamba günü için ülkenin kuzey ve doğusunda yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar beklediklerini ifade eden Özdemirci, "Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun kuzey doğusu, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri, yine Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar var. Tabi bu yağışlar özellikle Karadeniz bölgesinin iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Yine yağışlar Rize çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde gerçekleşecek. Artvin ve Erzurum çevrelerinde de yoğun kar yağış şeklinde yağışların görülmesi bekleniyor. Özellikle Doğu Anadolu bölgesi genelinde ve İç Anadolu bölgesinin kuzey doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar beklentimiz var. Perşembe günü ise yağış beklentimiz yok. Genellikle parçalı bulutlu bir hava olacak yurt genelinde. Cuma günü ise Trakya'da, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağış beklentimiz var. Cumartesi günü için Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Muğla çevrelerinde yağış beklentimiz var hafta sonunda. Pazar günü ise ülkemizin büyük bir bölümünde yağışlar görülecek. Özellikle pazartesi ve salı gününde yine ülkenin büyük bir bölümünde yağışlar görülmeye devam edecek" açıklamalarında bulundu.

"Ülke genelinde hava sıcaklıkları düşecek"

Çarşamba günü ülke genelinde hava sıcaklıklarında düşüş gerçekleşeceğini belirten Özdemirci, "6 ile 10 derecelere varan hissedilir derecede düşüş gerçekleşecek. Ama bu düşüşten hemen sonra Perşembe günü için ülkemizin batı kesimlerinden başlayarak sıcaklıklar tekrar artışa geçecek. Sıcaklıkların mevsim normali civarına, yer yerde üzerine çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Üç Büyükşehir için beklenen hava tahmin raporlarına ilişkin konuşan Özdemirci, şu açıklamalarda bulundu.

"Önümüzdeki üç gün boyunca 3 büyük şehrimizde yağış beklentimiz yok. Genellikle parçalı bulutlu bir hava olacak. İstanbul'da çarşamba günü gece 3, gündüz 9 derece sıcaklık beklentimiz var. Perşembe günü için gece 6, gündüz 12 derece bekliyoruz. Cuma günü için de gece 10, gündüz ise 16 derece sıcaklık beklentimiz var. Yine başkent Ankara'da yağış beklemiyoruz. En düşük hava sıcaklığı eksi 1 derece. Çarşamba günü 4 derece hava sıcaklığı bekliyoruz. Perşembe günü gece eksi 2, gündüz 8 derece, cuma günü ise gece 9, gündüz 11 derece sıcaklık beklentimiz var. İzmir'de de parçalı bulutlu bir hava olacak. Çarşamba günü için gece 8, gündüz 15 derece. Perşembe günü için gece 9, gündüz 18 derece. Ve cuma günü ise gece 11, gündüz 20 derece hava sıcaklığı bekliyoruz."