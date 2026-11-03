Milas\'ta Ören Sahili\'ne doğru ilerleyen hortum vatandaşları korkuttu

Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtınanın ardından denizde oluşan dev hortum, Ören Sahili'ne kadar yaklaştı. Sahil boyunca ilerleyerek limana kadar ulaşan hortum, çevrede bulunan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

SABAH SAATLERİNDE ANİDEN OLUŞTU

Sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağışın ardından başlayan fırtınayla birlikte Ören Mahallesi sahilinde aniden hortum oluştu. Denizin üzerinde dönerek ilerleyen dev hortum, kıyıya oldukça yaklaşırken bir süre sonra liman açıklarına kadar ulaştı.

O ANLAR CEP TELEFONUNA YANSIDI

Hortumun sahile doğru ilerlediğini gören vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, o anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.