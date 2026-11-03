Milas\'ta Ören Sahili\'ne doğru ilerleyen hortum vatandaşları korkuttu

Milas'ta Ören Sahili'ne doğru ilerleyen hortum vatandaşları korkuttuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Milas ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtınanın ardından Ören Mahallesi sahilinde deniz üzerinde hortum oluştu. Dönerek kıyıya yaklaşan ve ardından liman açıklarına kadar ilerleyen hortum, sahildekilere korku dolu anlar yaşattı. Hortumun ilerleyişi çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.
Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtınanın ardından denizde oluşan dev hortum, Ören Sahili'ne kadar yaklaştı. Sahil boyunca ilerleyerek limana kadar ulaşan hortum, çevrede bulunan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.
SABAH SAATLERİNDE ANİDEN OLUŞTU
Sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağışın ardından başlayan fırtınayla birlikte Ören Mahallesi sahilinde aniden hortum oluştu. Denizin üzerinde dönerek ilerleyen dev hortum, kıyıya oldukça yaklaşırken bir süre sonra liman açıklarına kadar ulaştı.
O ANLAR CEP TELEFONUNA YANSIDI
Hortumun sahile doğru ilerlediğini gören vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, o anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Kaynak: İHA
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