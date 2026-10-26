Muş Kızılağaç\'ta güneş enerjili sulama projesine 420 bin TL hibe verildi

Muş'un Kızılağaç beldesinde kurulan güneş enerjili sulama sistemiyle tarımsal üretimde enerji maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor. Toplam 700 bin TL maliyetli projeye 420 bin TL hibe desteği sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında, Muş merkeze bağlı Kızılağaç beldesinde güneş enerjili tasarruflu sulama sistemi kullanılmaya başlandı. Güneş enerjisinden yararlanarak sulama yapılmasını sağlayan sistemin, çiftçilerin enerji giderlerini azaltması ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkı sunması amaçlanıyor. Toplam 700 bin TL maliyetle hayata geçirilen projeye yüzde 60 oranında, yaklaşık 420 bin TL hibe desteği verildi.

Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, bireysel sulama sistemlerine yönelik desteklerin sürdüğünü belirterek, son dört yılda 354 bireysel sulama projesinin hayata geçirildiğini açıkladı.

Gönç, toplam 55 milyon TL maliyetli projeler için yaklaşık 27 milyon TL hibe ödemesi yapıldığını bildirdi. Gönç, "Tarımda sürdürülebilir üretimin temel unsurlarından biri de kaynaklarımızın verimli ve etkin kullanılması, özellikle de üretim maliyetlerinin düşürülmesidir. Günümüzde enerji maliyetlerinin tarımsal üretim üzerindeki etkisini ve baskısını düşündüğümüzde, yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımsal üretimde kullanılması ve üretime kazandırılması oldukça önem arz eden bir konu. Bu anlamda Bakanlık olarak bizler çok önemli çalışmalar ve projeler yürütüyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalardan biri de Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı. Bu programda temel amacımız özellikle modern tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, üreticilerimizin altyapılarının iyileştirilmesi ve nihayetinde kırsalın güçlendirilmesidir. Tabii bu programda yer alan konu başlıklarımızdan biri de bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesidir. Su oldukça önemli, hayati ve geleceğimizi ilgilendiren bir konu. Dolayısıyla özellikle sulama alanlarında su tasarrufu sağlayan sistemlerin hayata geçirilmesi, kaynaklarımızın korunması ve daha etkin ve verimli kullanılması anlamında çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bugün burada bulunduğumuz bu proje de bu yıl içerisinde yatırıma alınan projelerimizden biri. Projemiz, yağmurlama sulama sistemini ve güneş panellerini içeren güneş enerjili sulama sistemini kapsıyor. Projemizin toplam maliyeti 700 bin TL olup yüzde 60'lık kısmını, yaklaşık 420 bin TL'lik tutarı, hibe ödemesi olarak girişimcimize ödedik" dedi.

Güneş enerjili sulama sistemini kullanmaya başlayan çiftçi Medeni Tanış, daha önce sulama için yılda 300 bin liranın üzerinde yakıt harcadıklarını belirterek yeni sistemle maliyetlerin ortadan kalktığını söyledi. Tanış, "Biz burada yıllık 300 bin liranın üzerinde yakıt harcayarak yaklaşık 37 dönümlük bir alanda sulama yapıyorduk. Şu anda Allah'a çok şükür sistemimizi kurduk. Artık bunu tamamen sıfır maliyetle yapıyoruz. Çok verimli ve çok güzel bir proje. Bu sistemimiz mobil bir sistem. Su nerede varsa oraya taşıyabiliyoruz" ifadelerini kullandı.