Lale Karabıyık\'ın adı çocuk parkında yaşatılacak

Osmangazi Belediyesi, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden akademisyen ve siyasetçi Prof. Dr. Lale Karabıyık'ın adını Doğanbey Mahallesi'nde hizmete açtığı çocuk parkında yaşatarak anlamlı bir vefa örneği sergiledi. Açılış töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Karabıyık'ın eğitimci kimliği ve insan sevgisiyle her zaman hatırlanacağını vurgulayarak, adının çocukların neşesiyle yaşayacağını ifade etti.

Osmangazi Belediyesi, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden akademisyen, siyasetçi ve eğitimci Prof. Dr. Lale Karabıyık'ın adını yeni hizmete açtığı çocuk parkında ölümsüzleştirdi. Doğanbey Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Prof. Dr. Lale Karabıyık Çocuk Parkı'nın açılış töreni Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, merhume Prof. Dr. Lale Karabıyık'ın ailesi ve öğrencileri, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yaşamını eğitime, çocuklara ve ülkesine adayan Prof. Dr. Lale Karabıyık'ın bıraktığı değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını simgeleyen parkın açılış töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Prof. Dr. Lale Karabıyık ile uzun yıllara dayanan yol arkadaşlıklarını anlatarak, onun sakin duruşu, mücadeleci kimliği ve insan sevgisiyle hafızalarda yer ettiğine işaret etti.

"Prof. Dr. Lale Karabıyık'ın adı burada yaşayacak"

Prof. Dr. Karabıyık ile üç dönem boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birlikte görev yaptıklarını ifade eden Başkan Aydın, o yıllarda Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran birçok kritik gelişmeyi birlikte yaşadıklarını dile getirerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Hocam aramızdan ayrılalı bir yıl oldu. Kendisiyle 2015'te ön seçim zamanı tanıştık, birlikte mücadele ettik. Daha sonra üç dönem, 8 yıl yol arkadaşlığı, milletvekilliği yaptık. Belki de Cumhuriyet tarihinin en sıkıntılı dönemlerini birlikte yaşadık. Lale hocam her zaman soğukkanlılığını, anaç tavrını hiç kaybetmezdi. Kendisini saygıyla, rahmetle, minnetle anıyoruz. Geride kalanlara Allah sağlık, uzun ömürler versin. Adının parkta yaşayacak olması, kendisinin de bir öğretmen olmasından dolayı anlamlı. Neticede burayı çocuklar ve daha çok anneler birlikte kullanacaklar. Burası birçok mahallenin ortak kullanımında. Biz hem maksimum sayıda insan kullansın, hem görünür bir yer olsun, hem de aileden birileri geldiğinde rahatlıkla ziyaret edebileceği bir yer olsun istedik. Burası çok uygun oldu. İnşallah adı burada ölümsüz olacak. Kendisini tanıyan, bilen herkes onun naif kişiliğiyle tanışma imkanı buldu. Ben de o şanslı kişilerden biriyim. Parkımız hayırlı olsun."

"Daha güzel bir Osmangazi için çalışmaya devam edeceğiz"

Prof. Dr. Lale Karabıyık Çocuk Parkı ile birlikte 700'ün üzerinde parkı hizmete kazandırdıklarını hatırlatan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, hizmetlerine devam edeceklerinin altını çizerek, "Osmangazi Belediyesi olarak ne kadar çok gençlere, çocuklara, kadınlara, dezavantajlı kesime hizmet edersek, biz de o kadar mutlu oluyoruz, o kadar çalışma azmiyle doluyoruz. Bizlere burada destek olan değerli çalışma arkadaşlarımıza, muhtarlarımıza, meclis üyelerimize, başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Hep birlikte daha güzel bir Osmangazi, daha güzel bir Bursa için çalışmaya devam edeceğiz. Bir kez daha Lale hocamızı saygıyla, minnetle, rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

"Çocuklar insanlığın en saf ve öz halidir"

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de konuşmasında Prof. Dr. Lale Karabıyık'ın kendileri için çok özel bir insan olduğunu belirterek, "Erkan Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Özellikle bir çocuk parkına hocamızın isminin verilmiş olması beni çok mutlu etti. Çünkü çocuklar insanlığın en saf, en öz halidir. Burada hocamızı yaşatmak, hocamızı anmak bizi mutlu edecektir. Ne olur içinizdeki çocuğu öldürmeyin, o zaman insanlık çok daha iyi bir yere gidecek" diye konuştu.

"Ailemiz için çok değerli"

Merhume Prof. Dr. Lale Karabıyık'ın kızı Pınar Karabıyık Yabaş ise parkın ailesi için büyük bir anlam taşıdığını söyledi. Pınar Karabıyık Yabaş, yaptığı konuşmada, "Hepiniz bambaşka özellikleriyle onu tanıyorsunuz, ben en çok anneliğini tanıyorum. O dünyaya anne olmak için gelmiş biriydi. Anneliği de ondan öğrendiğim için çok şanslıyım. Şimdi de adının çocukların kahkahalarında yaşayacak olması hepimizi çok duygulandırdı. Erkan başkanımıza çok teşekkür ederiz. Ailemiz için çok değerli, çok kıymetli bir hazine oldu. Çünkü çocuk konusu en başta annemin, sonra hepimizin çok ince çizgisi. İnsanlığı, anneliği, ülke sevgisini, bütün insanlık sevgisini hep annemden öğrendim, kendisine müteşekkirim. Erkan başkanımız sizin yol arkadaşınızdı, şimdi de sizin sayenizde adı ders kitaplarının, hatıralarımızın, kalbimizin dışında burada da yer alacak. Hepinize çok teşekkür ederim" açıklamalarında bulundu.

"Park hocam için düşünülmüş çok güzel bir hatıra"

Prof. Dr. Lale Karabıyık'ın uzun yıllar asistanlığını yapan öğrencisi Esen Cimilli ise konuşmasında hocasının akademik hayatındaki desteğini ve öğrencilerine verdiği değeri anlatarak, "Lale hocamla 6 yıl çalıştım. Her zaman hocam dağ gibi arkamdaydı. Her zaman çocuklar ve gençler hocam için çok önemliydi, çok önemserdi. Hep korumacıydı, park hocam için düşünülmüş çok güzel bir hatıra. Erkan Aydın başkanımıza çok teşekkür ederim" yorumunu yaptı.

Doğanbey Mahalle Muhtarı Osman Nuri Aybakan da, merhume Prof. Dr. Lale Karabıyık'ı rahmet ve minnetle anarak, adını bu güzel eserle taçlandırdığı için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu.

Çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı

Konuşmaların ardından törene katılan çocuklar, protokol üyelerine eşlik ederek açılış kurdelesini birlikte kesti. Renkli görüntülere sahne olan törende çocukların parkta oyun oynamaya başlaması, günün en anlamlı anlarından biri oldu.

Çocuklar ve aileler için tasarlandı

Toplam bin 35 metrekarelik alan üzerine inşa edilen Prof. Dr. Lale Karabıyık Parkı'nın 450 metrekaresi yeşil alandan oluşuyor. Parkta çocukların güvenle vakit geçirebileceği modern oyun alanlarının yanı sıra ailelerin dinlenebileceği oturma ve dinlenme alanları da yer alıyor. - BURSA