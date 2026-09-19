Rize'de İyidere ve Pazar'ı vuran sel, iş merkezlerini sular altında bıraktı - Son Dakika
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Rize'de İyidere ve Pazar'ı vuran sel, iş merkezlerini sular altında bıraktı

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Rize\'de İyidere ve Pazar\'ı vuran sel, iş merkezlerini sular altında bıraktı
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Doğu Karadeniz'de dün akşamki yağış Rize'nin İyidere ve Pazar ilçelerini vurdu; sel suları denize ulaşamayınca ilçe merkezleri göle döndü, iş merkezleri sular altında kaldı. Pazar'da sular çekilirken temizlik başladı; vatandaşların milyonlarca lira zarara uğradığı öğrenildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dün akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağış Rize'nin sahil kesimindeki ilçelerinden etkili oldu. İyidere ilçesi gibi Pazar ilçesi de yağışlardan en fazla nasibini alan yerlerden biri oldu.

Dün akşam saatlerinde bölgede başlayan şiddetli yağış Trabzon'un ardından Rize'yi de vurdu. Rize'nin İyidere ve Pazar ilçeleri yağışlardan olumsuz etkilendi. Her iki ilçede de derelerden gelen sel suları denize ulaşamadan ilçe merkezini doldurdu. İlçe merkezleri göle dönerken, çok sayıda iş merkezi sular altında kaldı. Pazar ilçe merkezinde sular yavaş yavaş çekilmeye başlarken, suların çekildiği iş yerlerinde ise temizlik çalışmaları başladı. Vatandaşların milyonlarca lira zarara uğradığı öğrenilirken, ilçe merkezlerindeki temizlik çalışması ise sürüyor.

Kaynak: İHA
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