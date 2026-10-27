Sağanak sonrası Boğaz\'a akan çamur denizde iki renk oluşturdu, Beykoz\'dan görüldü

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışların ardından İstanbul Boğazı çamurla kaplanarak iki renge büründü. Çamurlu alan havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağışların yoğunluğu sebebiyle oluşan çamurlar derelerden İstanbul Boğazı'na aktı. Çamurla kaplanan deniz iki renge büründü. Denizin çamurlu bölgeleri Beykoz'dan havadan görüntülendi.