Şahintepesi\'nde Çevre ve Güvenlik Sorunu Büyüyor

Kütahya'nın Hamidiye Mahallesi'nde, kent manzarasıyla dikkat çeken Şahintepesi'nde yaşanan çevre kirliliği, alkol tüketimi, yüksek sesli müzik ve güvenlik sorunları mahalle sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Özellikle gece saatlerinde araçlarıyla bölgeye gelen bazı kişilerin alkol tükettiğini, şişe ve sigara izmaritlerini çevreye bıraktığını belirten vatandaşlar, sıcaklıkların arttığı yaz döneminde muhtemel bir yangından endişe ediyor.

Müderris Mahallesi'nden başlayarak Altaylar Sokak güzergahında bulunan ve Kütahya manzarasına hakim olan Şahintepesi, özellikle akşam ve gece saatlerinde manzarayı izlemek isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri olarak biliniyor. Ancak mahalle sakinleri, son yıllarda bölgenin alkol tüketimi ve çevreye atılan atıklar nedeniyle farklı bir görüntüye büründüğünü ifade ediyor. Vatandaşlar, bölgede yeterli aydınlatma, güvenlik kamerası, uyarı levhası ve fiziki önlem bulunmamasının sorunları artırdığını belirterek yetkililere çağrıda bulunuyor.

"Her yaz aynı sıkıntıyı yaşıyoruz"

Mahalle sakinlerinden Nuri Sarıoğlu, Şahintepesi'nde yaşanan sorunların uzun süredir devam ettiğini, ancak özellikle son yıllarda daha yoğun hale geldiğini söyledi. Yaklaşık 5 yıldır bölgede yaşadığını belirten Sarıoğlu, her yaz benzer sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, gece saatlerinde sürekli tedirgin olduklarını dile getirdi. Sarıoğlu, bölgede araçlarıyla gelen bazı kişilerin manzara eşliğinde alkol tükettiğini ve ardından kullandıkları şişeleri ile sigara izmaritlerini çevreye bıraktıklarını belirterek, en büyük endişelerinin ise yangın olduğunu söyledi. Sarıoğlu, "Burası Şahin Tepesi denilen, Kütahya manzarasının olduğu, Müderris Mahallesi'nden başlayıp Altaylar Sokak dediğimiz yoldaki alan. Buraya genelde manzaradan dolayı alkol almaya gelen vatandaşlar arabalarını çekiyorlar. Daha sonra burada alkol aldıktan sonra şişelerini, sigara izmaritlerini hepsini buraya atıyorlar" dedi.

Sigara izmaritlerinin tamamen söndürülüp söndürülmediğinden emin olmadıklarını belirten Sarıoğlu, bölgenin ormanlık alanlara yakın olması nedeniyle küçük bir kıvılcımın dahi büyük bir yangına dönüşebileceği uyarısında bulundu. Özellikle gece saatlerinde yangın çıkması halinde müdahalenin gecikebileceğini ifade eden Sarıoğlu, Şahintepesi'nin çevresindeki yerleşim alanları ve ormanlık bölgelerin risk altında olduğunu söyledi. Sarıoğlu, "Gece yarısı geliyorlar. Gece yarısı geldikleri için de ufacık bir şişenin, sigara izmaritinden dolayı yangın çıktığında bu yangın Hamidiye Mahallesi'nin üstü, Müderris Mahallesi, Maltepe, Kent Ormanı birçok alana yayılır. Gece olduğu için de tedbir almakta geç kalırız ve bu ormanlarımız yanar" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri olarak defalarca temizlik yaptıklarını anlatan Sarıoğlu, çevredeki cam şişeleri topladıklarını ve bazı durumlarda yakılan ateşleri kendilerinin söndürmek zorunda kaldığını belirtti. "Bu ormanlar hepimizin" diyen Sarıoğlu, "Artık bu ormanlar yandıktan sonra mı tedbir alınacak? Biz nasıl çözüm bulacağız bu işe? Çaresiz kaldık" dedi.

Çit, aydınlatma ve kamera talebi

Bölgede alınabilecek önlemlerin başında fiziki tedbirlerin geldiğini belirten Nuri Sarıoğlu, Şahintepesi'nin belirli noktalarının çitlerle çevrilmesini, uyarı levhalarının yerleştirilmesini ve alanın aydınlatılmasını istedi. Sarıoğlu, "En azından bir çit çekilsin, ışıklandırma yapılsın, levhalar koyulsun. Buraya daha fazla tedbir alınsın. Buraya artık çözüm bulmamız gerekiyor. Havalar daha da ısınıyor. Önümüzdeki hafta daha da ısınacak. Bir yangın çıkmadan buraya tedbir alalım hep beraber" dedi.

Polis ekiplerinin zaman zaman bölgeye geldiğini ancak ekiplerin ayrılmasının ardından aynı kişilerin yeniden bölgeye geldiğini belirten Sarıoğlu, sürekli denetim yerine caydırıcı ve kalıcı tedbirlerin gerekli olduğunu savundu.

Nuri Sarıoğlu ayrıca bölgenin hangi kurumun sorumluluğunda olduğunun net olarak bilinmediğini belirterek, "Burası orman yolu mu, burası belediyenin mi? Buranın kime ait olduğunu biz bir türlü bulamadık. O yüzden artık en sonunda sizlere başvurduk" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızı buraya çıkaramaz olduk"

Mahalle sakinlerinden Osman Güngör de Şahintepesi'nde yaşananların ailelerin günlük yaşamını olumsuz etkilediğini söyledi. Bölgede alkol tüketimi, yüksek sesli müzik ve gece geç saatlere kadar süren hareketlilik nedeniyle mahalle halkının huzursuz olduğunu belirten Güngör, özellikle çocukların bölgeye çıkarılamadığını ifade etti. Güngör, "Artık çaresiz kaldık. Her sıkıntı büyük. Çünkü her gün sarhoşlardan, magandalardan buradan çoluk çocuğu çıkartamaz olduk. Allah korusun yangın çıkacak. Alkol tüketimi, yüksek sesli müzikler, gece saati mefhumu yok. Artık bir an önce yetkililerden çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

Bölgenin aydınlatılması, güvenlik önlemlerinin artırılması ve gerekli fiziki tedbirlerin alınmasını isteyen Güngör, çocukların bölgede yaşananlara şahit olmasının da kendilerini rahatsız ettiğini belirterek, "Çocuk çıkartamıyoruz buraya. Çocuklara kötü örnek oluyor. Alkol şişelerini görüyor, içerken görüyor çocuklar" dedi.

"Bırak çoluk çocuğu, kadınlar hiç inemiyor"

Yaklaşık 10 yıldır Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan Recep Yıldız ise bölgedeki sorunun yalnızca çevre kirliliği olmadığını, vatandaşların kendilerini güvende hissetmekte de zorlandığını söyledi. Bölgede zaman zaman başıboş köpeklerin de bulunduğunu belirten Yıldız, yol ve çevre düzenlemesinin yapılmasını istedi. Yıldız, "Biz buradan çocuğu bırak, biz kendimiz de gidip gelemiyoruz. Köpek de çok buralarda. Buranın bu kıyının veya yolun ehlileştirmesini istiyoruz biz" ifadelerini kullandı. Şahintepesi'ne özellikle genç grupların geldiğini belirten Yıldız, yüksek sesli müzik çalındığını, çeşitli içecekler tüketildiğini ve gece saatlerinde çevrede huzursuzluk oluştuğunu söyledi. Yıldız, "Burada devamlı ne idiği belirsizler geliyor, gençler bağırıyorlar, yüksek müzik çalıyorlar, bir şeyler içiyorlar. Derdimiz çok büyük bu yönden. Bırak çoluk çocuğu, hele kadınlar hiç inemiyor buradan" dedi.

"200 metrelik alana iki direk ve kamera yeter"

Bölgede basit altyapı yatırımlarıyla dahi önemli ölçüde caydırıcılık sağlanabileceğini ifade eden Yıldız, yaklaşık 200 metrelik alanın aydınlatılmasını ve güvenlik kamerası kurulmasını talep etti. Daha önce de yetkililere kamera talebini ilettiğini belirten Yıldız, elektrik altyapısının bulunmaması nedeniyle bunun yapılamadığının kendisine söylendiğini aktardı. Recep Yıldız, "Şurada nereden baksan iki yüz metre yer. İki tane direk, elektrikle aydınlanır burası. veya bir de kamera. Ben o zamanlar belediye başkanı filan geldiğinde buraya bir kamera olsun dedim. Elektrik lazımmış. Elektrik çekilsin bir tane" ifadelerini kullandı.