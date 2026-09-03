Samsun Sıfır Atık Belgesi Tanıtıldı

Samsun Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayı'nda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bugünü Samsun İl Sıfır Atık Hedef Belgesi'nin kamuoyuna ilanıyla taçlandırıyoruz. Bu süreç; yerelden ulusala uzanan, sahadan politika üreten ve hedefi belirsiz söylemin ötesine geçerek eylem belgesine dönüşen bir modeldir. Canı gönülden inanıyorum ki; Samsun'un bu belgesi, 81 ile yayılacak çalıştay zincirinin güçlü halkalarından biri olacaktır" dedi.

Sıfır Atık Vakfı'nın "Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi" mottosuyla Türkiye genelinde yürüttüğü çalıştayların Samsun ayağının sonuç konferansı Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halidemir Çok Amaçlı Salon'da Bakan Uraloğlu'nun katılımıyla yapıldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin (OMÜ) ev sahipliğinde, Samsun Valiliği'nin himayesinde 250 katılımcı ve 14 tematik masa ile gerçekleştirilen Samsun Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayı'nda Samsun'un israf, atık, çevre ve iklim öncelikleri masaya yatırıldı.

Çalıştayda konuşan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Bugünü Samsun İl Sıfır Atık Hedef Belgesi'nin kamuoyuna ilanıyla taçlandırıyoruz. Bu süreç; yerelden ulusala uzanan, sahadan politika üreten ve hedefi belirsiz söylemin ötesine geçerek eylem belgesine dönüşen bir modeldir. Canı gönülden inanıyorum ki; Samsun'un bu belgesi, 81 ile yayılacak çalıştay zincirinin güçlü halkalarından biri olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"2053 net sıfır emisyon hedefimize kararlı adımlarla ilerliyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Hareketi'ni sadece bir çevre hassasiyeti olarak değil ekonomik dayanıklılık, kalkınma vizyonu ve uluslararası iş birliğinin temel unsuru olarak gördüklerini ifade eden Uraloğlu, "Bu anlayışla Sıfır Atık Vakfı ile imzaladığımız işbirliği protokolü, bakanlığımızın mevcut çalışmalarını güçlendiren stratejik bir adımdır. Protokol sayesinde ulaştırma projelerimizde atık yönetimini en üst seviyeye çıkarıyor; inşaat ve bakım süreçlerinde geri dönüşümlü malzeme kullanımını artırıyor; limanlarımızda, havalimanlarımızda ve istasyonlarımızda sıfır atık uygulamalarını standart haline getiriyoruz. Ulaşım sektörü, medeniyetlerin yükselişinde her zaman belirleyici olmuştur. Ancak bu dönüşüm, fosil yakıtlara dayalı sistemlerle karbon salımını da artırmıştır. Günümüzde ulaşım sektörü, küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 21'ini oluşturarak dünyada üçüncü, yüzde 17,6'lık payıyla Türkiye'de ise ikinci sıradadır. İşte bu bilinçle 'Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası'nı tüm ulaşım modlarını kapsayacak şekilde yürütüyoruz. Avrupa Birliği mali iş birliğiyle desteklenen bu proje kapsamında emisyon modellemeleri yapıyor, farklı senaryolara göre projeksiyonlar oluşturuyor ve 2053 net sıfır emisyon hedefimize kararlı adımlarla ilerliyoruz. Kurumsal karbon ayak izi hesabını Türkiye'de ilk gerçekleştiren bakanlık olmanın sorumluluğuyla, her projemizi çevresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle şekillendiriyoruz. Bakanlık olarak, iklim kriziyle mücadelede öncü bir rol üstlenerek, çevreye duyarlı, karbon emisyonunu azaltan ve hızlı, güvenli, ekonomik ulaşım sistemlerini hayata geçiren projeler geliştiriyoruz ve icraatlarımızla da gösteriyoruz. Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi kapsamında geliştirilen emisyon modeliyle; karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu ulaşım modlarının mevcut durumunu analiz ederek, farklı senaryolara göre aktivite tahminleri, araç sayısı, yakıt türü ve emisyon projeksiyonları oluşturuyoruz" diye konuştu.

"Soket başına düşen araç sayısı bakımından Avrupa'da lider konumdayız"

Korbon emisyonu konusunda bakanlık olarak önemli adımlar attıklarının altını çizen Bakan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen son 24 yılda; 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 30 bin 120 kilometreye yükselterek; kesintisiz trafik akışıyla yaklaşık 1 milyon yetişkin ağacın bir yılda temizleyebileceği yıllık 6,57 milyon ton karbon emisyonunu atmosferimizden bertaraf ederek; gelecek nesillerimize daha temiz bir Türkiye mirası hazırladık. Ekolojik köprüler, bisiklet yolları, Güneş Enerji Santralleri ve asfalt geri dönüşüm tesisleriyle karbon ayak izimizi azaltıyoruz. Yıllık yaklaşık 2 milyon ton asfaltın geri kazanımıyla kaynak ve enerji verimliliği sağlıyoruz. Hiç şüphesiz fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçişte elektrikli araçlar da kritik bir rol oynuyor. Elektrikli araç sayımız 2026 ilk yarısı itibarıyla 450 bini aştı, şarj soket sayımız yaklaşık 47 bine ulaştı. Soket başına düşen araç sayısı bakımından Avrupa'da lider konumdayız. Yine, Akıllı Ulaşım Sistemlerini kullanarak trafik akışının iyileştirilmesi yoluyla da emisyonların azaltılmasına artı bir katkı sunuyoruz. Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Merkezi Yazılım Platformumuzu Hasdal-İstanbul Havalimanı 5G koridorunda devreye aldık. Akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için fiber optik altyapımızı karayolu ağlarımızı da 20 bin kilometreye çıkaracağız" şeklinde konuştu.

"Havacılıkta sıfır emisyon hedefine hızla yaklaşıyoruz"

Dünyadaki karbonsuz havalimanları sayısında ilk sıralarda yer aldıklarını belirten Uraloğlu, "Demiryolunda yük taşımacılığı payını yüzde 5'ten yüzde 22'ye yükseltmek için projelerimizle daha güvenli, dengeli ve çevre dostu çok modlu taşımacılığı da destekliyoruz. Yeşil Liman Sertifikası ve deniz taşımacılığında dekarbonizasyon projeleriyle denizcilik alanında da çevreci dönüşümü destekliyoruz. Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından yürütülen havalimanı karbon akreditasyonu programı kapsamında; ülkemiz, karbonsuz havalimanı sertifikasına sahip 52 havalimanıyla dünyada en yüksek sayıda sertifikaya sahip 3. ülke konumundadır. Havalimanlarında 'Follow Me' hizmetlerinde kullandığımız elektrikli araçlar sayesinde de havacılıkta sıfır emisyon hedefine hızla yaklaşıyor, bu tür çevre dostu yaklaşımlarımızla sürdürülebilirlikte Avrupa'nın örnek ülkeleri arasında yer alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Samsun İl Sıfır Atık Hedef Belgesi'nin şehrimize hayırlı olsun"

İl Sıfır Atık Hedef Belgesi'nin Samsun'a hayırlı olmasını dileyen Bakan Uraloğlu, ayrıca şunları söyledi:

"Tarım ve Orman Bakanlığı el ele vererek, ülkemizin ciğerlerini korumak için 'Her Bilet Bir Fidan, Sevdamız Yeşil Vatan' kampanyamız gibi çevre odaklı çalışmalarımızla da birikimimizi artırıyoruz. Tüm bu çalışmalar, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimiz doğrultusunda, çevresel sürdürülebilirliği ekonomik kalkınmayla bir arada ele aldığımızın somut göstergesidir. Samsun; limanı, lojistik merkezleri, sanayisi, tarımı ve Karadeniz'e açılan konumuyla Türkiye'nin stratejik üretim ve ticaret üslerinden biridir. Bu nedenle burada açıklanacak İl Sıfır Atık Hedef Belgesi yalnızca çevre belgesi değil; ulaşım, inşaat atığı, liman-havalimanı işletmesi, kentsel hareketlilik ve kaynak verimliliğini de kapsayan bir kalkınma belgesidir. Bakanlık olarak; inşaat ve bakım süreçlerinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanımını artırmayı, liman ve havalimanı sahalarında sıfır atık standartlarını yaygınlaştırmayı, kombine taşımacılık ve yükün karayolundan denizyolu ile demiryoluna aktarılmasını desteklemeyi sürdüreceğiz. Valilik bünyesinde kurulacak Sıfır Atık Kurulu'nun takibine de kurumlarımızla katkı vereceğiz. Bu forum ve bu konferanslar fikir alışverişinin ötesinde; somut iş birliklerinin, yerel hedeflerin ve COP31 sürecine taşınacak ulusal deneyimin zeminidir. Sıfır atık yaklaşımını ulaştırma sektörünün geneline yaymak, kaynakları verimli kullanmak ve iklim kriziyle mücadelede öncü rol üstlenmek için buradayız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde ve Sıfır Atık Vakfı'nın öncülüğünde attığımız adımları Samsun'da da kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle Samsun İl Sıfır Atık Hedef Belgesi'nin şehrimize, Karadeniz'e ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Çalıştay'a ayrıca Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.