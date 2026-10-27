Şile'de sel yolları kapattı, Ovacık'ta bir araç sulara kapılıp sürüklendi - Son Dakika
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Şile'de sel yolları kapattı, Ovacık'ta bir araç sulara kapılıp sürüklendi

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Şile\'de sel yolları kapattı, Ovacık\'ta bir araç sulara kapılıp sürüklendi
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Şile\'de sel yolları kapattı, Ovacık\'ta bir araç sulara kapılıp sürüklendi
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Şile'de etkili sağanak sonrası Ovacık ile İmrandere arasında sel oluştu, taş ve çamurla kapanan yollar ulaşımı aksattı. Ev ve bahçelerde hasar meydana gelirken Ovacık civarında bir araç sel sularıyla başka noktaya sürüklendi; araçta kimse olmadığı için can kaybı yaşanmadı.

Şile'de etkili olan sağanak yağışın ardından sel suları yolları tahrip ederken, ormanlık alandan sürüklenen ağaç parçaları, taşlar ve çamur bazı güzergahları kapattı. Selde ev ve bahçelerde hasar oluşurken, bir araç da sel sularına kapılarak sürüklendi.

İstanbul'un Şile ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Ovacık ve İmrandere arasındaki bölgelerde sel meydana geldi. Sel suları yolları tahrip ederken, ormanlık alandan koparak gelen ağaç parçaları, taşlar ve çamur bazı yolları ulaşıma kapattı. Bölgede ev ve bahçelerde hasar meydana gelirken, Ovacık civarında bulunan bir araç da sel sularına kapılarak sürüklendi.

Selin etkili olduğu bölgede yaşayan Mustafa Aslantürk, patronuna ait aracın bulunduğu yerden sel sularıyla sürüklenerek başka bir noktaya taşındığını, evlerinin balkonunda ve iç kısmında da büyük hasar oluştuğunu söyledi. Araçta kimsenin bulunmadığını belirten Aslantürk, olayda can kaybı yaşanmadığını ancak hasarın büyük olduğunu ifade etti.

Bölgede evi ve bahçesi zarar gören Yavuz Özyarık ise sel sularının bahçesini dere gibi kapladığını, mısır ambarının yıkıldığını ve evinin oturulamayacak duruma geldiğini anlattı. 76 yaşındaki annesinin olay sırasında evde yalnız olduğunu belirten Özyarık, Karayolları ve itfaiye ekiplerinin annesini evden çıkardığını söyledi.

Hüseyin Manav da yağışın ardından ormanlık alandan kopan taşların yollara sürüklendiğini ve bazı güzergahlarda ulaşımın aksadığını belirtti. Tekke'den gelirken yolun kapanması nedeniyle Yeniköy üzerinden dolaşmak zorunda kaldıklarını anlatan Manav, yaklaşık iki kilometre ileride bir aracın dereye sürüklenerek yan yattığını ifade etti.

Bölgede sel sularının yol ve çevresinde hasara neden olduğu, bazı yolların taş, çamur ve ağaç parçalarıyla kaplandığı görüldü.

Kaynak: İHA
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