Şırnak Cizre\'de sağanak sokakları sular altında bıraktı, uzun araç kuyrukları oluştu

Şırnak Cizre'de sağanak sokakları sular altında bıraktı, uzun araç kuyrukları oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili olan sağanak yağış sokakları sular altında bıraktı, uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşlar yağış nedeniyle zor anlar yaşarken, yağışların gün boyu süreceği belirtildi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde sağanak yağış nedeni ile hayat durma noktasına geldi.
Meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak yağış Cizre ilçesinde etkili oldu. Şiddetli yağış sonrası Cizre sokakları sular altında kaldı. Vatandaşlar yağış nedeni ile zor anlar yaşarken, uzun araç kuyruğu oluştu. Yağışların gün boyu devam edeceği kaydedildi.
Kaynak: İHA
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