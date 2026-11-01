Sivas Gürün'de 3 bin sumak fidanı badem bahçesinde toprakla buluştu - Son Dakika
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Sivas Gürün'de 3 bin sumak fidanı badem bahçesinde toprakla buluştu

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Sivas Gürün\'de 3 bin sumak fidanı badem bahçesinde toprakla buluştu
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Sivas Gürün'de Gürün Kaymakamlığı himayesinde Suçatı Hacılar Mahallesi'ndeki badem bahçesine yaklaşık 3 bin sumak fidanı dikildi. Etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, protokol ve öğrenciler katıldı; çocuk ve gençlerin ilgisi dikkat çekti.

Sivas'ın Gürün ilçesinde ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde 3 bin adet sumak fidanı toprakla buluşturuldu.

Sivas Valiliği İl Özel İdaresi Buriciye A.Ş. bünyesinde Gürün ilçesi Suçatı Hacılar Mahallesinde oluşturulan badem bahçesinde, Gürün Kaymakamlığı himayesinde yaklaşık 3 bin adet sumak fidanının dikimi gerçekleştirildi. Doğaya, çevreye ve gelecek nesillere katkı sunması hedeflenen etkinlikte, fidanlar toprakla buluşturularak ilçenin yeşil dokusuna katkı sağlandı.

Etkinlikte hem ilçe doğasının güzelleşmesi hem de gelecek nesillere örnek bir etkinlik olması amaçlandı. Çocuk ve gençlerin fidan dikimi etkinliğine olan ilgisini dikkatleri çekti.

Fidan dikim etkinliğine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Gürün Kaymakamı Selami Alper Özkan, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, il protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sivas Gürün'de 3 bin sumak fidanı badem bahçesinde toprakla buluştu - Son Dakika
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