Sivas\'ta dere yatağına konulan 4 fotokapan 58 günde kurt, ayı ve vaşağı görüntüledi

Sivas'ta doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan'ın kanyondaki dere yatağına yerleştirdiği 4 fotokapan, 58 gün boyunca yaban hayatını görüntüledi. Genç kurt, ayı, vaşak, tavşan, kınalı keklik ve Türk hamsterı gibi birçok farklı türün görüntüleri dikkat çekti.

Sivas'ın insan yoğunluğunun az olduğu bölgelerinde yaban hayatını gözlemlemek amacıyla çalışmalarını sürdüren doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, yaklaşık 58 gün önce bir kanyondaki dere yatağına 4 fotokapan yerleştirdi. Ulaşımın zor olduğu bölgede 58 gün boyunca kalan fotokapanlar, birbirinden farklı yaban hayvanlarını kayıt altına aldı. Görüntülerde kurt, ayı, vaşak, tavşan, kınalı keklik ve Türk hamsterı gibi türler yer aldı.

Sivas'ın yüzölçümü bakımından Türkiye'nin ikinci büyük şehri olduğunu hatırlatan doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, kentte henüz keşfedilmemiş çok sayıda bölge bulunduğunu belirterek, "Sivas'ta tam 58 gün önce farklı bölgelere fotokapan kurmuştum. Bir kanyonda bulunan dere yatağına 4 adet farklı fotokapan yerleştirdim. Hayvanların yamaçtan değil, daha kolay olan patikadan gideceğini düşündüm ve öyle de oldu. Fotokapanların 58 gün kalması da tesadüf oldu. Planlayarak 58 günde Sivas'ın yaban hayatını görüntüleyeyim diye düşünmemiştim. Bu kadar uzun süre bekleyince ortaya güzel görüntüler çıktı. Bölgede ulaşımın zor olması da fotokapanların uzun süre kalmasının sebeplerinden biriydi" dedi.

"Sivas, yaban hayatını gözlemlemek için çok zengin bir coğrafya"

Sivas'ın yaban hayatı açısından oldukça zengin olduğunu vurgulayan Aslan, "Benim işim insanların olmadığı yerlere gitmek. Daha az insanın bulunduğu bölgelere giderek yaban hayatını gözlemlemeye çalışıyorum. Sürekli geziyorum, dünyanın farklı ülkelerine de gidiyorum. Sivas bu anlamda çok verimli bir şehir. Sivas'tan hiç çıkmadan gezsem ve görüntü çekmeye çalışsam yine farklı hayvanlarla karşılaşabilirim. Gerçekten zengin bir coğrafya. Hem Karadeniz hem Doğu Anadolu hem de İç Anadolu ile sınır bir şehir olması, Sivas'ı yaban hayatını gözlemlemek için çok mantıklı bir yer haline getiriyor" diye konuştu.

Fotokapanlarda çok sayıda farklı türün görüntülendiğini belirten Aslan, "Genç bir kurt, bolca tavşan, vaşak, ayı, kınalı keklik ve Türk hamsterı dahi fotokapanlara yakalandı. Türlerin yanı sıra hayvanların davranışlarını gözlemlemek de çok önemli. Beni en çok kınalı keklikler etkiledi. Ebeveyn keklik önde giderken, yavruları peşinden takip ediyor. Ancak geride kalan yavrularını da sürekli dönüp kontrol ediyor. Tam anlamıyla bir aileler ve birbirlerine bağlılar. Bunları gözlemleyebilmek çok güzel. Hayvanlar dünyasına ait çok az şey biliyoruz ve aslında çok fazla ortak noktamız var. Bu nedenle dünyada ve memleketim Sivas'ta yaban hayatını gözlemlemeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.