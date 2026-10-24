SOLOTÜRK\'ün Sazova Parkı\'ndaki prova uçuşu Eskişehirlilerden yoğun ilgi gördü

SOLOTÜRK'ün Sazova Parkı'ndaki prova uçuşu Eskişehirlilerden yoğun ilgi gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Eskişehir'de yapacağı gösteri uçuşu öncesi Sazova Parkı'nda çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi. Saat 12.20'de başlayan prova uçuşunu izleyen Eskişehirliler heyecan dolu anlar yaşadı.
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Eskişehir'de gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesinde Sazova Parkı'nda çevre tanıma uçuşu yaptı.
SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Eskişehir'de düzenleyeceği gösteri uçuşunun hazırlıklarına başladı. Etkinlik öncesinde Sazova Parkı semalarında saat 12.20'de başlayan çevre tanıma uçuşu gerçekleştirildi. Nefes kesen prova uçuşuna Eskişehirli vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, izleyenler heyecan dolu anlar yaşadı. Gösteri ekibinin bayram günkü ana uçuşu için hazırlıkların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?