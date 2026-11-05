Süphan Dağı karlıyken Adilcevaz'da elma ağacı çiçek açtı, doğal döngü etkilenebilir - Son Dakika
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Süphan Dağı karlıyken Adilcevaz'da elma ağacı çiçek açtı, doğal döngü etkilenebilir

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Süphan Dağı karlıyken Adilcevaz\'da elma ağacı çiçek açtı, doğal döngü etkilenebilir
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Süphan Dağı karlıyken Adilcevaz\'da elma ağacı çiçek açtı, doğal döngü etkilenebilir
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Adilcevaz'da kış yaklaşırken zirvesi karlı Süphan Dağı'na rağmen bir elma ağacı çiçek açtı ve görenleri şaşırttı. Mevsim geçişlerindeki sıcaklık değişimlerinin bunu tetikleyebileceği, meyve ağaçlarının doğal döngüsünü etkileyebileceği belirtiliyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde zirvesi karla kaplanan Süphan Dağı'nın habercisi olduğu kış mevsimi öncesi elma ağacının çiçek açması görenleri şaşırttı.

Adilcevaz'da kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterirken, bir elma bahçesindeki sıra dışı görüntü dikkat çekti. Soğuk havaya ve yaklaşan kış şartlarına rağmen elma ağacının çiçek açması, doğanın farklı yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Bir yanda kışın habercisi olan Süphan Dağı'nın karlı örtüsü, diğer yanda baharda görülmesi beklenen çiçekler aynı dönemde ortaya çıkması görenleri hayrete düşürdü. Mevsim geçişlerinde yaşanan sıcaklık değişimlerinin ağaçların yeniden çiçek açmasına neden olabileceği belirtilirken, bu durumun meyve ağaçlarının doğal döngüsünü etkileyebileceği ifade ediliyor.

Mehmet Nur Aydemir isimli çiftçi, Adilcevaz'da kış kapıya dayanırken elma ağacının çiçek açtığını belirterek, "Mevsimler bazen sürpriz yapıyor dedirten görüntüler oluştu" dedi.

Kaynak: İHA
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