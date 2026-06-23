Trabzon'da kahverengi kokarcaya karşı doğal ordu göreve başladı - Son Dakika
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Trabzon'da kahverengi kokarcaya karşı doğal ordu göreve başladı

Trabzon\'da kahverengi kokarcaya karşı doğal ordu göreve başladı
23.06.2026 15:37  Güncelleme: 15:38
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Doğu Karadeniz'de tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele kapsamında Trabzon'da Samuray Arısı salımı yapıldı. Temmuz ayına kadar 140 bin arının doğaya bırakılması planlanıyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde tarım ürünlerinde ciddi verim ve kalite kayıplarına neden olan kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele kapsamında yürütülen biyolojik mücadele çalışmaları çerçevesinde Trabzon'da Samuray Arısı salımı gerçekleştirildi. Temmuz ayına kadar kent genelinde toplam 140 bin Samuray Arısı'nın doğaya bırakılması planlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar kapsamında Trabzon'da düzenlenen programda, kahverengi kokarcanın doğal düşmanı olan Samuray Arıları doğaya salındı. Biyolojik mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen programa kamu kurumlarının temsilcileri, üreticiler ve davetliler katıldı.

Samuray arısının salımının ardından açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, Samuray arısının bu mücadelenin temel taşı olduğunu belirtti. Kaplan "Samuray arısı, kokarca yumurtasının içerisinde yumurtlayarak, yumurtanın çıkmasını bloke eder ve samuray arısının yumurtasını çıkarır. Bu da kokarcanın neslini sona erdirmesi anlamına geliyor. Güzel tarafı 6'ya 1 dediğimiz dişilik oranı vardır. Yani her 6 yavrudan 5'i dişi oluyor ve 14 gün sonra doğum yapabilecek kapasiteye ulaşıyor. 10 kez döl verimi sağlıyor. Şu an ülkemizde bir kez döl verimi var bu kokarca için geçerli değil. Diğer ülkelerde, yerleştikleri yerlerde 2-3'e çıkıyor bu da sıkıntılı bir dönem" dedi.

"Temmuz ayına kadar 140 bin samuray arısı salınımı yapılmış olacak; İlimizde bu sayı 250 bine yaklaştık"

Kahverengi kokarcanın yoğun olduğu bölgelerde ilk kez bu yıl kimyasal mücadeleye de başladıklarının kaydeden Kaplan, "3 yıldır 200 bin kışlak ilaçladık. Sonbaharda kokarcalar kış uykusunu geçirmek için kışlaklara saldırıyor ve ilkbaharda da çıkıyor. Savunmasız olduğu dönemlerde bizim ilaçlama yapmamız çok önemliydi. Belediye ekipleri bize destek oldu. Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın dediği gibi neslimizi korumak için pestisit kalıntısını en alt düzeye düşürmek için önemli bir sistemi uygulayacağız. Buradaki metodoloji de insanlara zarar vermeyecek, kalıntı bırakmayacak ürünleri kullanacağız. Tüm fındık bahçelerini ilaçlamak yerine 2,5 dekara 1 tane feromen tuzak gelecek şekilde cezbet öldür dediğimiz sistemle tuzak kokarcayı çekiyor, 5 günde 1 kontrol ediyoruz ve öldürüyoruz. Temmuz ayına kadar 140 bin samuray arısı salınımı yapılmış olacak. İlimizde bu sayı 250 bine yaklaştık. Türkiye'de ise 1,5 milyon arı salınımı gerçekleşti. Yoğun olduğu bölgeleri de ilk defa bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ilimizde kimyasal mücadeleye başladık. Yomra ilçesinde 400 dekar alanda ve Çarşıbaşı ilçesinde ilaçlama yaptık. Yoğun bölgelerdeki ilaçlama çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çiftinin mücadele azmi kokarcanın çoğalma hızını geçmediği sürece biz bu savaşı kazanamayız. Onun için bizim mücadele ettiğimiz kadar çiftçimizin de destek olması beraber hareket etmemiz çok önemlidir" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz, Trabzon, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Trabzon'da kahverengi kokarcaya karşı doğal ordu göreve başladı - Son Dakika

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