Mersin'de Plastik Atık Yönetimi Zirvesi - Son Dakika
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Mersin'de Plastik Atık Yönetimi Zirvesi

Mersin\'de Plastik Atık Yönetimi Zirvesi
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Mersin'de düzenlenen Şehir Koordinasyon Toplantısı'nda plastik atık yönetimi ele alındı. Vali Toros, 20 tesisten 2'sine idari yaptırım uygulandığını açıkladı. Toplantı, İstanbul'daki Plastik Döngüsü Çalıştayı'na hazırlık niteliği taşıyor.

Mersin'de plastik atık yönetimindeki mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alındığı Şehir Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından açıklama yapan Mersin Valisi Atilla Toros, kentte faaliyet gösteren 20 plastik geri kazanım tesisinde denetim gerçekleştirildiğini, mevzuata aykırı hareket eden 2 tesise idari yaptırım uygulandığını belirterek, "Başta denizlerimiz olmak üzere çevremizi korumak adına her türlü idari, bilimsel ve teknik tedbiri almaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Mersin Valiliği himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda düzenlenen Şehir Koordinasyon Toplantısı, Divan Otel'de gerçekleştirildi. Toplantıya Mersin Valisi Atilla Toros, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile kamu kurumları, belediye, üniversiteler, sanayi ve ticaret odaları, organize sanayi bölgeleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda Mersin'in plastik atık yönetimindeki mevcut durumunun yanı sıra deniz ve kıyı kirliliği, plastik atıkların kaynağında önlenmesi, mevcut sorun ve ihtiyaçlar ile çözüm önerileri ele alındı. Farklı sektörlerden temsilcilerin görüş ve deneyimlerini aktardığı toplantıda, plastik atıkların azaltılması ve daha etkin yönetilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Toplantının, 31 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek 'Türkiye Plastik Döngüsü Ortak Akıl Platformu - Plastik Döngüsünde Sürdürülebilir Gelecek Çalıştayı' öncesinde hazırlık niteliği taşıdığı belirtildi. Mersin'de ortaya çıkan görüş, öneri ve değerlendirmelerin İstanbul'daki çalıştaya taşınacağı kaydedildi.

"Mersin, Akdeniz'in en önemli deniz kentlerinden biridir"

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mersin Valisi Atilla Toros, sıfır atık vizyonunun önemine değinerek, Mersin'de yürütülen çalışmalar ve toplantıda ele alınan konular hakkında bilgi verdi. Toros, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanının himayesinde yürütülen sıfır atık vizyonunun ülkemizde ve dünyada önemli bir farkındalık oluşturduğunu belirterek, Mersin olarak bu hamleyi sahada güçlendirmeyi ve somut sonuçlara dönüştürmeyi önemsediklerini ifade etti. Toros, "Mersin, 321 kilometrelik eşsiz kıyı şeridiyle Akdeniz'in en önemli deniz kentlerinden biridir. Denizlerimizin ve kıyılarımızın temizliği, Mersin'imizin geleceği ve biyoçeşitliliği açısından kritik önem taşımaktadır. Toplantımızda, Mersin'in plastik döngüsündeki mevcut durumu, özellikle deniz ve kıyı kirliliğine ilişkin değerlendirmeleri ele aldık. İlgili kurumların, belediyelerin, üniversitelerin ve sektör temsilcilerinin görüşlerini aldık. Ortaya çıkan değerlendirmeler doğrultusunda, kirliliğin kaynağında önlenmesinin önemini bir kez daha ortaya koyduk. Çevrenin korunması konusunda ve bu çerçevede tavizsiz bir yaklaşım içerisindeyiz. Bu doğrultuda, ilgili kurumların katılımıyla daha önceden de valiliğimiz koordinasyonunda toplantılar yaptık. Bu toplantılarda bahse konu kirliliğin denizlerimize ulaştığı ve görüldüğü yönünde çok önemli tespitlerimiz olmuştu" dedi.

"Çevremizi korumak adına her türlü tedbiri almaya kararlılıkla devam edeceğiz"

Vali Toros, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Mersin ve çevre illerdeki plastik geri kazanım tesislerine yönelik denetimlerin hassasiyetle sürdürüldüğünü belirterek, "İlimizde faaliyet gösteren 20 plastik geri kazanım tesisinde denetimler gerçekleştirdik. Mevzuata aykırı hareket eden iki tesise idari yaptırım uyguladık. Ayrıca kentsel atık su arıtma tesislerinden numuneler alındı. Alınan numunelerin analiz süreci devam etmektedir. Başta denizlerimiz olmak üzere çevremizi korumak adına her türlü idari, bilimsel ve teknik tedbiri almaya kararlılıkla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"2025 yılında bin 635 denetim gerçekleştirdik, 2026 yılında 49 milyon lira ceza kestik"

Toros, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlere ilişkin de sayısal verileri paylaşarak, "2025 yılında bin 635 denetim gerçekleştirdik. Gerek bu konuda gerek diğer konularda genel olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından yapılan denetim sayısı, 1 Ağustos'a kadar da bu yıl içerisinde bin 312 denetim gerçekleştirdik. 2025 yılında kestiğimiz ceza miktarı 9 milyon 246 bin 75 lira, 2026 yılında 49 milyon 395 bin 812 lira olmak üzere cezalar kestik. 20 tesisimize de aralıksız denetim yapmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Çevreyi ve denizlerimizi korumak hepimizin ortak sorumluluğudur"

Vali Toros, çevrenin ve denizlerin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek, "Çevreyi ve denizlerimizi korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Belediyeler, üniversiteler, sanayiciler, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği içinde hareket ediyoruz. Ortak akılla uygulanabilir kalıcı çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu toplantıyı da bu yöndeki kararlarımızın güçlü bir yansıması olarak görüyoruz" diye konuştu.

"Asıl hedefimiz gereksiz plastik kullanımını azaltmak"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Mersin'in kıyı yapısı, üretim ve ticaret potansiyeliyle plastik döngüsü açısından önemli bir kent olduğunu belirterek, toplantıda plastik atıkların kaynağında önlenmesine yönelik konuların ele alındığını söyledi. Ağırbaş, "Biz plastik meselesini yalnızca atığı nasıl toplayıp geri dönüştüreceğiz sorusuyla sınırlı görmüyoruz. Asıl hedefimiz gereksiz plastik kullanımını azaltmak, atığın kaynağında oluşmasını önlemek, yeniden kullanımını ve dönüşümünü güçlendirmek, plastiğin doğaya, özellikle de denizlerimize ulaşmasının önüne geçmek. Çünkü denize ulaşan plastik yalnızca bir çevre kirliliği meselesi değil, ekosistemimizi ve geleceğimizi ilgilendiren uzun vadeli bir sorun" dedi.

Ağırbaş, çalışmanın temelinde Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlayan 'Sıfır Atık' hareketinin ortaya koyduğu vizyonun bulunduğunu belirterek, "Sıfır atık bizlere yalnızca atığı yönetmeyi değil, kaynağı korumayı, israfı azaltmayı, atığın oluşmadan önlemeyi ve ekonomiyi daha döngüsel hale getirmeyi öğretiyor. Biz de plastik konusunda bu anlayışı daha ileriye taşımak istiyoruz. Önümüzde COP31 gibi küresel iklim gündemi açısından önemli bir süreç bulunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, aynı zamanda COP31 Başkanımız Murat Kurum'un liderliğinde COP sürecine hazırlanıyoruz. Aynı zamanda plastik atık kirliliğiyle alakalı süreci de kendilerinin liderliğinde takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ağırbaş, plastik kirliliğiyle mücadelenin kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi, atık yönetimi ve doğanın korunmasıyla birlikte ele alınması gerektiğini belirterek, "Mersin'de bugün ortaya çıkan görüşlerin İstanbul'daki çalıştaya önemli katkılar sunacağına ben yürekten inanıyorum. Çünkü ortak akıl yalnızca aynı fikirde olmak değil, farklı görüşleri dinlemek, eksiklerimizi açıkça ortaya koymak ve birlikte çözüm üretmektir" dedi.

Kaynak: İHA

Toros Dağları, Plastik, Mersin, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Mersin'de Plastik Atık Yönetimi Zirvesi - Son Dakika

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