Yarını Sağanak Yağış Etkisi Altında Geçecek - Son Dakika
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Yarını Sağanak Yağış Etkisi Altında Geçecek

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İç ve Doğu Akdeniz ile bazı illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklarda düşüş var.

Ülke genelinde parçalı yer yer çok bulutlu, İç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Uşak, Bolu, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde; öğleden sonra Doğu Akdeniz Toroslar mevkii, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30

İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 36

Bursa: Parçalı bulutlu 29

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 35

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 39

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kuzeydoğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 39

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Yarını Sağanak Yağış Etkisi Altında Geçecek - Son Dakika

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