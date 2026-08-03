Yurt Genelinde Hava Durumu Tahminleri - Son Dakika
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Yurt Genelinde Hava Durumu Tahminleri

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Kuzey kesimlerde sağanak yağış, iç kesimlerde sıcaklık artışı bekleniyor.

Yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Ardahan ile Çorum ve Kars'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde biraz artacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33

İstanbul: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Bursa: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı 32

Samsun: Parçalı bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç ve yüksekleri aralıklı ve yerel sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 34

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 44

Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Hava Durumu, Ardahan, Antalya, Marmara, Akdeniz, Mersin, Çevre, Çorum, Kars, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yurt Genelinde Hava Durumu Tahminleri - Son Dakika

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