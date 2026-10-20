Diyadin Kaymakamı Korkusuz, jeotermal sera OSB\'deki çalışmaları yerinde inceledi

Diyadin Kaymakamı Sayın Furkan KORKUSUZ, hafta sonu mesaisi kapsamında Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Sera Organize Sanayi Bölgesi’ni (OSB) ziyaret ederek bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

İlçenin tarımsal üretim potansiyelini artırması ve ekonomik gelişimine önemli katkılar sunması hedeflenen jeotermal sera OSB alanında incelemelerde bulunan Kaymakam KORKUSUZ, sera projelerinin mevcut durumu, devam eden altyapı çalışmaları ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Jeotermal enerji kaynaklarının tarımsal üretimde etkin şekilde değerlendirilmesini amaçlayan projenin, Diyadin’in üretim kapasitesinin artırılması, tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması açısından önemli bir yatırım olması hedefleniyor.

Diyadin Kaymakamlığı, ilçenin ekonomik ve tarımsal kalkınmasına katkı sağlayacak yatırımları yakından takip ederek çalışmaların ilerleyişini yerinde değerlendirmeyi sürdürüyor.

Haber: Servet Arslan