2026 Dünya Kupası'nı izleyen taraftar sayısı açıklandı: Rakam inanılmaz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2026 Dünya Kupası'nı izleyen taraftar sayısı açıklandı: Rakam inanılmaz

23.07.2026 20:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan 104 maçta stadyumda toplam 6 milyon 810 bin 966 taraftarın yer aldığı açıklandı.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda birçok ilk yaşanırken, taraftarlar tarafından da yoğun ilgi gördü. 

104 MAÇTA 6 MİLYON 810 BİN 966 TARAFTAR

48 takımın ilk kez yer aldığı Dünya Kupası'nda, turnuva boyunca 3 ülkede toplam 16 stadyumda karşılaşmalar yapıldı. 39 gün süren ve 104 müsabakanın oynadığı kupada 308 gol kaydedildi. Söz konusu mücadeleleri ise rekor seyirci takip etti. Dünya Kupası'ndaki maçları toplamda 6 milyon 810 bin 966 taraftar stadyumdan izledi. Bu sayının önceki iki Dünya Kupası'nın toplamından fazla olduğu ifade edildi.

2026 Dünya Kupası'nı izleyen taraftar sayısı açıklandı: Rakam inanılmaz

FİNALİ 80 BİNDEN FAZLA TARAFTAR İZLEDİ

İspanya ile Arjantin arasında New York New Jersey Stadyumu'nda oynanan finale de taraftar oldukça yoğun katılım gösterdi. İspanya'nın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmayı tribünde toplam 80 bin 663 taraftar takip etti.

2026 Dünya Kupası'nı izleyen taraftar sayısı açıklandı: Rakam inanılmaz

İSPANYA 50 MİLYON DOLAR KAZANDI

FIFA, Dünya Kupası öncesinde toplam 871 milyon dolar ödül dağıtılacağını açıklamıştı. Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya 50 milyon dolar kazanırken, ikinci Arjantin 33 milyon dolar, üçüncü İngiltere 29 milyon dolar ve dördüncü Fransa da 27 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu.

2026 Dünya Kupası'nı izleyen taraftar sayısı açıklandı: Rakam inanılmaz

Dünya Kupası, Kanada, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası 2026 Dünya Kupası'nı izleyen taraftar sayısı açıklandı: Rakam inanılmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    Bu para için futbolcuları çarmağa gererdi malum şahıs ama dokunmadı hayret 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
Gaziantep’te pes dedirten operasyon: Büyü ve beddua içerikli kağıtlar şok etti Gaziantep'te pes dedirten operasyon: Büyü ve beddua içerikli kağıtlar şok etti
Ankara’daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi Ankara'daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi
İstanbul’da fırtına nedeniyle yürüyen yayanın üzerine tabela devrildi İstanbul'da fırtına nedeniyle yürüyen yayanın üzerine tabela devrildi
Bakırköy ve Kadıköy’de iş yerlerine silahlı saldırı: 6 gözaltı Bakırköy ve Kadıköy'de iş yerlerine silahlı saldırı: 6 gözaltı
Samsun’da İkaz ve Alarm Sistemi kuruldu, Valilik uyardı: Sirenler çalacak, panik yapmayın Samsun'da İkaz ve Alarm Sistemi kuruldu, Valilik uyardı: Sirenler çalacak, panik yapmayın
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Özgür Özel’in yeni partisine katılmayacak Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Özgür Özel'in yeni partisine katılmayacak
ABD Başkanı Trump: İran’ın henüz anlaşma yapmaya hazır olmadığını düşünüyorum ABD Başkanı Trump: İran’ın henüz anlaşma yapmaya hazır olmadığını düşünüyorum

21:45
Yolsuzluk operasyonunda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 20 kişi tutuklandı.
Yolsuzluk operasyonunda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 20 kişi tutuklandı.
21:22
Yıllardır dalga geçiliyordu Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı
Yıllardır dalga geçiliyordu! Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı
20:38
AB’den Rusya’ya son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketi
AB'den Rusya'ya son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketi
19:55
Canlı anlatım: İlk gol geldi Bir de kırmızı kart var
Canlı anlatım: İlk gol geldi! Bir de kırmızı kart var
19:50
Galatasaray’ın kamp kadrosunda sürpriz eksik
Galatasaray'ın kamp kadrosunda sürpriz eksik
19:47
Bahçeli’nin CHP’yi karıştıran “hazine yardımı“ önerisine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt
Bahçeli'nin CHP'yi karıştıran "hazine yardımı" önerisine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
19:14
Kargoyu kameraya bakarak kırdı
Kargoyu kameraya bakarak kırdı
19:00
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı
18:50
Şile Belediyesi’ne yönelik soruşturma Berkant Acil’in ifadesi ortaya çıktı
Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma; Berkant Acil'in ifadesi ortaya çıktı
18:44
Muhammed Salah paylaşımı sonrası Beşiktaş’ta istifa
Muhammed Salah paylaşımı sonrası Beşiktaş'ta istifa
18:24
İran’dan İngiltere’deki ABD üssüne tehdit
İran'dan İngiltere'deki ABD üssüne tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 21:50:48. #7.13#
SON DAKİKA: 2026 Dünya Kupası'nı izleyen taraftar sayısı açıklandı: Rakam inanılmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.