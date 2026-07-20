Arjantin'in yediği gol sonrası sevinçten deliye döndü! Görüntüdeki ismi tanımayan yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arjantin'in yediği gol sonrası sevinçten deliye döndü! Görüntüdeki ismi tanımayan yok

20.07.2026 08:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilyalı milli futbolcu Richarlison, Dünya Kupası finalinde Arjantin ağlarını sarsan Ferran Torres'in golünü kutlarken sevinçten çılgına döndü. Brezilyalı futbolcunun bu renkli anları kısa süre içerisinde gündem oldu.

FIFA 2026  Dünya Kupası dev bir finalle noktalandı. Normal süresi 0-0 eşitlikle geçilen nefes kesen mücadelede İspanya, uzatma dakikalarında bulduğu tek golle Arjantin’i 1-0 mağlup ederek kupa beyi oldu.

GOL GELDİ RICHARLISON ÇILGINA DÖNDÜ

Matadorlar’a dünya şampiyonluğunu getiren kritik golü Ferran Torres kaydederken, maça damga vuran bir diğer an ise Brezilyalı futbolcu Richarlison'un evinde yaşandı. Ferran Torres'in attığı golle birlikte ezeli rakipleri Arjantin'in geriye düşmesine coşkuyla sevinen Brezilyalı yıldız Richarlison, adeta çılgına döndü.

SEVİNÇTEN KENDİNİ YERLERE ATTI

Sevinçten kendini yere atan Brezilyalı futbolcunun Ronaldo izle özdeşleşen ''Siu'' sevincini yaptığı görüldü. Bu renkli ve heyecan dolu anları, kısa süre içerisinde viral olarak binlerce beğeni aldı. 

Dünya Kupası, Brezilya, Arjantin, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Arjantin'in yediği gol sonrası sevinçten deliye döndü! Görüntüdeki ismi tanımayan yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahinin tavsiyesiyle piyangodan 83 milyon lira kazandı Kahinin tavsiyesiyle piyangodan 83 milyon lira kazandı
“Çok kazanıyorlar“ diyenlere temizlik işçisinden tokat gibi yanıt "Çok kazanıyorlar" diyenlere temizlik işçisinden tokat gibi yanıt
Bülent Ersoy estetik sonrası ilk kez sahnede: Nasıl beğendiniz mi Bülent Ersoy estetik sonrası ilk kez sahnede: Nasıl beğendiniz mi?
Hastanede akılalmaz hata Ayak bileği ameliyatına girdi, yirmilik dişleri çekildi Hastanede akılalmaz hata! Ayak bileği ameliyatına girdi, yirmilik dişleri çekildi
Fiyatı son anda değiştiren nakliyeciler, tartışma sırasında askeri personele saldırdı Fiyatı son anda değiştiren nakliyeciler, tartışma sırasında askeri personele saldırdı
2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump Bu akşamki final çok konuşulacak 2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump! Bu akşamki final çok konuşulacak
Çöl sıcakları geliyor Meteoroloji tarih verdi, tam 4 gün sürecek: Hissedilen sıcaklık 50 dereceyi bulacak Çöl sıcakları geliyor! Meteoroloji tarih verdi, tam 4 gün sürecek: Hissedilen sıcaklık 50 dereceyi bulacak
Miçotakis’in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü Miçotakis'in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü
İran’ın gizli silahı ilk kez sahnede ABD’nin savunma kalkanını yıktı geçti İran'ın gizli silahı ilk kez sahnede! ABD'nin savunma kalkanını yıktı geçti

08:41
Dünya Kupası’nda milyonlar dağıtıldı İşte İspanya’nın kazandığı para
Dünya Kupası'nda milyonlar dağıtıldı! İşte İspanya'nın kazandığı para
08:06
Ahbap operasyonu Oğuzhan Uğur dahil 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
Ahbap operasyonu! Oğuzhan Uğur dahil 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
07:56
İzmit Belediyesi’ne operasyon Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı
İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı
07:43
Dünya izledi, Türkiye izleyemedi TRT’nin kararı büyük tepki çekti
Dünya izledi, Türkiye izleyemedi! TRT'nin kararı büyük tepki çekti
07:22
Dünya şaşkın Trump ile Sanchez’den beklenmeyen kare
Dünya şaşkın! Trump ile Sanchez'den beklenmeyen kare
07:09
Sınırdaki provokasyona jetli mesaj Türk savaş uçakları havalandı
Sınırdaki provokasyona jetli mesaj! Türk savaş uçakları havalandı
07:00
Yamal’dan Trump’a tarihi ayar Görüntü kutlamalara damga vurdu
Yamal'dan Trump'a tarihi ayar! Görüntü kutlamalara damga vurdu
06:42
Piyasalar diken üstünde Bu senaryo gerçekleşirse vay halimize
Piyasalar diken üstünde! Bu senaryo gerçekleşirse vay halimize
03:49
Balkanlar’dan yayılan dev çekirgeler Bursa’da da görüldü
Balkanlar'dan yayılan dev çekirgeler Bursa'da da görüldü
01:37
Arjantinli Paredes maç biter bitmez önüne gelene saldırıp yere indirdi
Arjantinli Paredes maç biter bitmez önüne gelene saldırıp yere indirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 09:02:33. #7.12#
SON DAKİKA: Arjantin'in yediği gol sonrası sevinçten deliye döndü! Görüntüdeki ismi tanımayan yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.