ABD'nin Los Angeles kentinin doğusunda, İngiltere'nin Meksika'yı 3-2 mağlup ettiği Dünya Kupası karşılaşmasının ardından silah sesleri yükseldi.
Los Angeles Şerif Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre polis, pazar günü saat 21.40'tan hemen sonra aralarında Whittier Boulevard'ın da bulunduğu bölgelerde 3 ayrı silahlı saldırı ihbarı aldı.
Olaylarda 4 kişi vurularak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
Yetkililer, saldırılarda can kaybı yaşanmadığını, olayla ilgili herhangi bir şüphelinin gözaltına alınmadığını ve saldırıların nedenine ilişkin henüz bir tespit yapılmadığını bildirdi.
Whittier Boulevard'ın, özellikle Meksika kökenli Amerikalıların yoğun olarak toplandığı ve turnuva boyunca kutlamaların yapıldığı popüler noktalardan biri olduğu belirtildi.
Maçtan önce Los Angeles Polis Departmanı'nın kent genelinde taktik alarm ilan ettiği, bu kapsamda görevdeki polislerin yeni bir talimat verilene kadar mesailerini bırakamadığı aktarıldı.
Son Dakika › Dünya Kupası › Dünya Kupası maçının ardından dehşet! Silahlar peş peşe patladı - Son Dakika
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