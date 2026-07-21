2026 Dünya Kupası’nın sona ermesiyle birlikte, turnuvaya futbolcu gönderen kulüplerin FIFA Kulüp Yardımları Programı kapsamındaki ödemeleri netleşti. Süper Lig’in üç büyüklerinden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray toplam 3 milyon 960 bin dolar tazminat alacak.
Beşiktaş (5 futbolcu - 690 bin dolar):
Fenerbahçe (12 futbolcu - 1 milyon 840 bin dolar):
Galatasaray (10 futbolcu - 1 milyon 430 bin dolar):
Son Dakika › Dünya Kupası › FIFA'nın Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödeyeceği tazminat belli oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)