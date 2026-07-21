FIFA'nın Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödeyeceği tazminat belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

FIFA'nın Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödeyeceği tazminat belli oldu

FIFA\'nın Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray\'a ödeyeceği tazminat belli oldu
21.07.2026 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 Dünya Kupası’na 27 futbolcu gönderen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın FIFA'nın kulüp yardım programından alacağı tazminat belli oldu.

2026 Dünya Kupası’nın sona ermesiyle birlikte, turnuvaya futbolcu gönderen kulüplerin FIFA Kulüp Yardımları Programı kapsamındaki ödemeleri netleşti. Süper Lig’in üç büyüklerinden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray toplam 3 milyon 960 bin dolar tazminat alacak. 

BEŞİKTAŞ'IN ALACAĞI TUTAR

Beşiktaş (5 futbolcu - 690 bin dolar):

  • Son 32 Turu (30 gün/ 150 bin dolar): Emmanuel Agbadou
  • Grup Aşaması (27 gün/ 135 bin dolar): Orkun Kökçü, Hyeon-gyu Oh, Amir Murillo, Amir Hadziahmetovic

FENERBAHÇE'NİN ALACAĞI TUTAR

Fenerbahçe (12 futbolcu - 1 milyon 840 bin dolar):

  • Yarı Final (43 gün/ 215 bin dolar): N’Golo Kante
  • Çeyrek Final (38 gün/ 190 bin dolar): Sofyan Amrabat
  • Son 16 Turu (34 gün/ 170 bin dolar): Ederson, Nelson Semedo
  • Son 32 Turu (30 gün/ 150 bin dolar): Dominik Livakovic
  • Grup Aşaması (27 gün/ 135 bin dolar): Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci

GALATASARAY'IN ALACAĞI TUTAR

Galatasaray (10 futbolcu - 1 milyon 430 bin dolar):

  • Son 16 Turu (34 gün/ 170 bin dolar): Davinson Sanchez
  • Son 32 Turu (30 gün/ 150 bin dolar): Leroy Sane, Ismail Jakobs, Wilfried Singo
  • Grup Aşaması (27 gün/ 135 bin dolar): Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz

Dünya Kupası, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Fifa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası FIFA'nın Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödeyeceği tazminat belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sedat Bayrak Sedat Bayrak:
    işlerine diğer kulüplerin haberini yapmak gelmiyor 2 0 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN Haci Mehmet DOGAN:
    Türkiye'de sadece üç kulüp var olduğunun tescili 1 0 Yanıtla
  • Kemal Yıldırım Kemal Yıldırım:
    Anadolu kulüpleri nerde 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın Hürmüzgan eyaletinde bir evde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir evde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti
Akaryakıt istasyonunda kedinin saldırdığı kargayı görevli kurtardı Akaryakıt istasyonunda kedinin saldırdığı kargayı görevli kurtardı
DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz
İki Yunan petrol tankeri Hürmüz Boğazı’nda saldırıya uğradı İki Yunan petrol tankeri Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğradı
Bahis şikesi soruşturmasında 15 kulüp yöneticisi adli kontrolle serbest bırakıldı Bahis şikesi soruşturmasında 15 kulüp yöneticisi adli kontrolle serbest bırakıldı
Şişli’de yol kenarındaki yeşil alanda erkek cesedi bulundu Şişli'de yol kenarındaki yeşil alanda erkek cesedi bulundu
Güney Afrika’da bir haftalık güvenlik operasyonlarında 17 bin 583 kişi gözaltına alındı Güney Afrika'da bir haftalık güvenlik operasyonlarında 17 bin 583 kişi gözaltına alındı
Trump: İran her ABD askeri öldürdüğünde bunun bedelini katbekat ödeyecek Trump: İran her ABD askeri öldürdüğünde bunun bedelini katbekat ödeyecek

18:42
Fenerbahçe, Galatasaray’ın en golcü ismini transfer etti
Fenerbahçe, Galatasaray'ın en golcü ismini transfer etti
18:37
Trump: Husiler, Kızıldeniz’i kapatırsa icabına bakarız
Trump: Husiler, Kızıldeniz'i kapatırsa icabına bakarız
18:35
Bodrum’da köpek saldırısına uğrayan Eda Ece hastanelik oldu
Bodrum'da köpek saldırısına uğrayan Eda Ece hastanelik oldu
18:15
Özgür Özel’in yeni parti açıklaması sonrası CHP’de istifa dalgası
Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'de istifa dalgası
18:11
Gürsel Tekin, CHP çatısı altında kalacak belediyeleri duyurdu: İlk kez burada ifade edeceğim...
Gürsel Tekin, CHP çatısı altında kalacak belediyeleri duyurdu: İlk kez burada ifade edeceğim...
17:53
Fatma Soydaş hakkında gözaltı kararı
Fatma Soydaş hakkında gözaltı kararı
17:28
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu ile görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu ile görüştü
17:01
Özgür Özel’in yeni parti ilanına Gürsel Tekin’den ilk yorum
Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 18:58:35. #7.12#
SON DAKİKA: FIFA'nın Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödeyeceği tazminat belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.