FIFA\'nın Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray\'a ödeyeceği tazminat belli oldu

2026 Dünya Kupası’nın sona ermesiyle birlikte, turnuvaya futbolcu gönderen kulüplerin FIFA Kulüp Yardımları Programı kapsamındaki ödemeleri netleşti. Süper Lig’in üç büyüklerinden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray toplam 3 milyon 960 bin dolar tazminat alacak.

BEŞİKTAŞ'IN ALACAĞI TUTAR

Beşiktaş (5 futbolcu - 690 bin dolar):

Son 32 Turu (30 gün/ 150 bin dolar): Emmanuel Agbadou

Grup Aşaması (27 gün/ 135 bin dolar): Orkun Kökçü, Hyeon-gyu Oh, Amir Murillo, Amir Hadziahmetovic

FENERBAHÇE'NİN ALACAĞI TUTAR

Fenerbahçe (12 futbolcu - 1 milyon 840 bin dolar):

Yarı Final (43 gün/ 215 bin dolar): N’Golo Kante

Çeyrek Final (38 gün/ 190 bin dolar): Sofyan Amrabat

Son 16 Turu (34 gün/ 170 bin dolar): Ederson, Nelson Semedo

Son 32 Turu (30 gün/ 150 bin dolar): Dominik Livakovic

Grup Aşaması (27 gün/ 135 bin dolar): Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci

GALATASARAY'IN ALACAĞI TUTAR

Galatasaray (10 futbolcu - 1 milyon 430 bin dolar):