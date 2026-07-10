Her desteklediği takım kaybedince yeniden üzülmemek için çareyi bakın nasıl buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Her desteklediği takım kaybedince yeniden üzülmemek için çareyi bakın nasıl buldu

Her desteklediği takım kaybedince yeniden üzülmemek için çareyi bakın nasıl buldu
10.07.2026 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şimdiye kadar desteklediği Brezilya, Yeşil Burun Adaları, Portekiz, Fildişi Sahili ve Mısır'ın Dünya Kupası’ndan elenmesiyle büyük üzüntü yaşayan ünlü sosyal medya fenomeni IShowSpeed, Fransa-Fas maçında ilginç bir yönteme başvurdu. Her iki takıma da desteğini açıklayan ünlü fenomen, iki ülkenin birleşiminden oluşan bir forma giydi.

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen FIFA 2026 Dünya Kupası’nda desteklediği her takımın turnuvaya veda etmesiyle "kupa uğursuzu" ilan edilen dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni IShowSpeed, çeyrek finalde eşi benzeri görülmemiş bir yönteme başvurdu.

FRANSA VE FAS'IN BİRLEŞİMİNDEN OLUŞAN FORMA GİYDİ

Turnuva boyunca sırasıyla Brezilya, Yeşil Burun Adaları, Portekiz, Fildişi Sahili ve Mısır’ı destekleyen ancak her defasında büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ünlü yayıncı, Fransa - Fas karşılaşmasında işi şansa bırakmak istemedi. İki takımın da elenmesinden korkan fenomen, çareyi iki ülkenin renklerini ve armalarını taşıyan, özel tasarım bir birleşik forma giymekte buldu.

Her desteklediği takım kaybedince yeniden üzülmemek için çareyi bakın nasıl buldu

MAÇIN SONUNDA BU KEZ MUTLU

Sosyal medyada kısa sürede viral olan bu hamle, izleyicileri kahkahaya boğdu. Ünlü fenomenin maçın sona ermesinin ardından büyük bir mutluluk yaşadığı görüldü. 

Yeşil Burun Adaları, Fildişi Sahili, Dünya Kupası, Sosyal Medya, Portekiz, Brezilya, Futbol, Fransa, Medya, Mısır, Spor, Fas, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Her desteklediği takım kaybedince yeniden üzülmemek için çareyi bakın nasıl buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basını: Türkiye’nin İsrail’e tehdit oluşturması için F-35’lere ihtiyacı yok İsrail basını: Türkiye'nin İsrail'e tehdit oluşturması için F-35'lere ihtiyacı yok
İspanyollar duyurdu: Mourinho’dan Arda’ya dev güzellik İspanyollar duyurdu: Mourinho'dan Arda'ya dev güzellik
AK Parti sözcüsünden mezuniyet törenindeki pankart krizine tepki: Barbarca eylemde bulunanlar utansın AK Parti sözcüsünden mezuniyet törenindeki pankart krizine tepki: Barbarca eylemde bulunanlar utansın
İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek
Beşiktaş’tan gönderilen Jota Silva’nın yeni takımına imza atması 7 gün sürdü Beşiktaş'tan gönderilen Jota Silva'nın yeni takımına imza atması 7 gün sürdü
Beyaz Saray’dan Trump ve Erdoğan paylaşımı Beyaz Saray'dan Trump ve Erdoğan paylaşımı
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını “Günaydın“ notuyla paylaştı İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı

15:40
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar’dan yeni adım
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım
14:39
Özgür Özel görevden mi alınacak Haberler.com Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklara sordu
Özgür Özel görevden mi alınacak? Haberler.com Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklara sordu
14:30
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı
14:09
Büyük başarı Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
13:32
Rusya: Türkiye ile S-400’lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
11:18
Mason Greenwood’da mutlu son Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 16:06:19. #7.13#
SON DAKİKA: Her desteklediği takım kaybedince yeniden üzülmemek için çareyi bakın nasıl buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.