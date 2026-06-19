Saha görevlisinden ünlü modele unutamayacağı hareket

2022 Katar Dünya Kupası sırasında tribünlerdeki görüntüleriyle dünya çapında tanınan Hırvat model Ivana Knöll, 2026 Dünya Kupası'nda da tribündeki yerini aldı. İngiltere'nin maçını tribünden takip eden Knöll, kırmızı-beyaz renklerden oluşan ikonik kombiniyle yine kameraların ilgi odağı oldu.

HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKEN DETAY

Tribünlerde objektiflere poz veren ve taraftarlarla fotoğraf çektiren Knöll'ün görüntüleri paylaşılırken, karelerdeki bir saha görevlisi dikkatlerden kaçmadı. Etrafındaki birçok kişinin Knöll'e yöneldiği anlarda görevini sürdüren saha görevlisinin ünlü modele hiç bakmaması ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Kısa sürede yayılan görüntülerde saha görevlisinin konsantrasyonunu bozmadan görevine devam etmesi çok sayıda yorum aldı. Birçok kişi saha görevlisinin profesyonelliğine vurgu yaparken, bazı kullanıcılar da görüntüleri esprili paylaşımlarla değerlendirdi.

2022'NİN EN ÇOK KONUŞULAN İSİMLERİNDENDİ

Ivana Knöll, 2022 Katar Dünya Kupası sırasında tribünlerdeki görüntüleriyle milyonlarca takipçiye ulaşmış ve turnuvanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Hırvat model, 2026 Dünya Kupası'nda da tribünlerdeki varlığıyla dikkat çekmeye devam ediyor.