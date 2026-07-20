Nico Williams, altın madalyasını Sahra Çölü’nü aşan annesine hediye etti

2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin karşısında üstün bir oyun sergileyen İspanya, uzatmalarda bulduğu golle kupayı tarihinde ikinci kez müzesine götürdü. Tarihi zaferin ardından İspanyol yıldız Nico Williams, kazandığı altın madalyayı 1994 yılında Gana'dan Sahra Çölü'nü aşarak İspanya'ya göç eden annesinin boynuna takarak turnuvanın en duygusal anına imza attı.

ARJANTİN'E KARŞI UZATMALARDA GELEN TARİHİ ZAFER

2026 Dünya Kupası'nın görkemli finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Maç boyunca oyun üstünlüğünü ve kontrolü elinde bulunduran İspanya, Arjantin savunmasını geçmekte zorlansa da baskısını kırılma anlarında da sürdürdü. Normal süresi eşitlikle geçilen dev finalin uzatma dakikalarında aradığı golü bulan Boğalar, sahadan zaferle ayrılarak dünya futbolunun zirvesine oturdu ve tarihinde ikinci kez Dünya Kupası şampiyonu oldu.

ÇÖLDEN DÜNYA KUPASI PODYUMUNA: BİR VEFA HİKAYESİ

Şampiyonluk kutlamalarının sürdüğü sahada, spor tarihine geçecek ve tüm dünyayı duygulandıran bir vefa örneği yaşandı. İspanya milli takımının başarısında büyük pay sahibi olan Nico Williams, şampiyonluk madalyasını alır almaz soluğu ailesinin yanında aldı. Genç yıldız, boynundaki altın madalyayı çıkararak annesine hediye etti. Nico Williams’ın annesi, 1994 yılında daha iyi bir gelecek kurabilmek adına Gana’dan yola çıkmış, Sahra Çölü’nü büyük tehlikelerle aşarak İspanya’ya ulaşmayı başarmıştı.

SOSYAL MEDYADA EN ÇOK KONUŞULAN AN OLDU

Ailesinin çektiği büyük zorlukları ve yaptığı fedakarlıkları unutmadığını gösteren Williams, bu hareketiyle turnuvanın en çok konuşulan ismi oldu. Annesinin zorlu göç hikayesinin, Dünya Kupası altın madalyasıyla taçlanması final gecesinin en unutulmaz karesi olarak hafızalara kazındı.