Takımını çeyrek finale taşıyan Messi, maç sonunda mutluluktan ağladı

FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin 2-0 geriye düştüğü maçta Mısır’ı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

MISIR ÖNE GEÇTİ

Maçın 15’inci dakikasında Mısır öne geçti. Sağ kanatta topu alan Marawan Attia’nın ortasında arka direkte topa iyi yükselen Yasser Ibrahim yaptığı kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu ve Mısır 1-0 öne geçti.

MESSI PENALTIYI KAÇIRDI

19’uncu dakikada Arjantin penaltı kazandı. Enzo'nun attığı pasla sol kanattan ceza sahasına giren Tagliafico’un, Hassan'ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonu maçın hakemi François Letexier penaltı olarak değerlendirdi. Penaltı için topun başına Arjantin’in yıldızı Messi geçti. Ancak Mısır’ın kalecisi Shobeir penaltıyı çıkarmayı başardı.

MISIR'DAN BİR GOL DAHA

Maçın 67’nci dakikasında Mısır farkı 2’ye çıkardı. Arjantin’in köşe vuruşu sonrası kendi ceza sahası önünde topu kazanan Salah, sağ kanattaki Hassan’a aktardı. Hassan’ın ceza sahası içine çıkardığı topu Zico ağlara gönderdi ve takımın 2’nci golüne imza attı.

ARJANTİN'İ UMUTLANDIRAN GOL

79’uncu dakikada Arjantin farkı 1’e indirdi. Sağ kanattan Messi’nin ortasında topa kafayla düzgün bir vuruş yapan Romero topu ağlara gönderdi.

MESSI SKORA DENGE GETİRDİ

83’üncü dakikada Arjantin skora eşitliği getirdi. Arjantin atağında Gonzalo Montiel’in pasında ceza sahası içinde topu önünde bulan Messi sert bir vuruşla Shobeir’i mağlup etmeyi başardı.

MAÇTA SON SÖZÜ ARJANTİN SÖYLEDİ

90+2’de Arjantin öne geçti. Kontratak sonrası sağ kanattan Martinez’in ortasına kafayla düzgün bir vuruş yapan Enzo Fernandez topu filelerle buluşturdu ve takımını öne geçirdi. Maç bu skorla sona erdi ve Arjantin çeyrek finale yükseldi.

MESSI'NİN MUTLULUK GÖZYAŞLARI

Son düdüğün çalmasının ardından maçta büyük gelgitler yaşayan Lionel Messi, gözyaşlarını tutamadı. Yıldız futbolcunun mutluluk gözyaşları canlı yayına anbean olarak yansıdı. Efsane isim daha sonrasında takım arkadaşları tarafından omuzlara alınarak onurlandırıldı.