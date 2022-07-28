Irak'ta iki farklı Şii grup çatışma arefesinde! Başbakan El-Kazımi işgal altındaki parlamento binasını terk etmelerini istedi - Son Dakika
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Irak'ta iki farklı Şii grup çatışma arefesinde! Başbakan El-Kazımi işgal altındaki parlamento binasını terk etmelerini istedi

28.07.2022 03:43

Irak-Arap-Necef Şiiliği ile Fars-İran-Kum Şiiliği arasındaki gerilim artıyor. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, başkent Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan parlamento binasını basan Necef ekolünden gelen Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu destekçilerinin derhal parlamento binasından çekilmelerini talep etti.

Irak'ta Şii lider Mukteda Sadr dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu'nun İran destekli Muhammed Şiya el-Sudani'nin başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçisi yüzlerce kişi, başkent Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan parlamento binasını basmıştı.

Irak'ta Fars Şiiliğine karşı Arap Şiiliğinin öne çıkarılmak istenmesi kavganın odak noktası.

"PARLAMENTO BİNASI HALKIN MALI, DERHAL TERK EDİN"

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi yaptığı açıklamada, Sadr Grubu destekçilerinin derhal parlamento binasından çekilmelerini istedi. Parlamento binasının halkın malı olduğunu ve protestoculardan derhal binayı terk etmeye çağıran el-Kazımi, kamu ve özel mallara muhafaza edilmesini istedi. Protestoculardan barışçıl şekilde protesto yapmalarını isteyen el-Kazımi, güvenlik güçleri mensuplarını da sükunete davet etti.

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SALİH MUHAMMED PROTESTOCULARA TEŞEKKÜR ETTİ

Sadr Hareketi lideri Mukteda el-Sadr'a yakınlığıyla bilinen Salih Muhammed el-Iraki ise, protestoculara teşekkürlerini iletti. El-İraki sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Can güvenliğiniz her şeyden daha önemlidir, reform mesajınız için teşekkür ederiz. Eğer çekilmek istiyorsanız kararınıza saygı göstereceğim" ifadelerini kullandı.

4 PROTESTOCU YARALANDI

Kalabalık grubu dağıtmak için güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz kullandı ve havaya ateş açtı. Güvenlik güçlerinin protestoculara açtığı ateş sonucu 4 protestocunun yaralandığı bildirildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Irak'ta iki farklı Şii grup çatışma arefesinde! Başbakan El-Kazımi işgal altındaki parlamento binasını terk etmelerini istedi - Son Dakika

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