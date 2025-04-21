120 kardinal, yeni Papa\'yı seçmek için toplanacak

Papa Francis'in 88 yaşında vefatının ardından, Katolik Kilisesi'nin yeni liderini belirleyecek olan tarihi Konklave süreci başlamak üzere. 120 kardinali Sistina Şapeli'nde bir araya getirecek olan bu seçim, dünyanın en gizli demokratik süreci olarak biliniyor.

Vatikan yetkilileri, merhum Papa'nın dokuz günlük yas döneminin ardından, dünyanın dört bir yanından kardinallerin Roma'ya ulaşabilmesi için en az 15 gün beklenileceğini bildirdi. Bu sürenin sonunda başlayacak Konklave'de, kardinaller tamamen dış dünyadan izole edilecek.

"Kardinaller artık ortaçağdaki gibi fiziksel olarak bir odaya kilitlenmiyor, ancak iletişim yasağı çok sıkı uygulanıyor," diyor Vatikan uzmanı Prof. Maria Rossi. "St. Martha's House adlı Vatikan misafirhanesinde kalan kardinallerin gazete okuması, televizyon izlemesi, internet kullanması veya dış dünyayla herhangi bir şekilde iletişim kurması kesinlikle yasak."

Konklave sırasında kardinaller, mavi cübbe ve kırmızı kuşaklarıyla her gün Sistina Şapeli'ne yürüyecek ve burada oylamalar gerçekleştirilecek. Yeni Papa'nın seçilebilmesi için üçte iki çoğunluk gerekiyor. Eğer uzun süre sonuç alınamazsa, adaylar son ikiye indirilerek basit çoğunluk oylamasına geçilebilir.

Katolik dünyasında en çok bilinen gelenek olan duman sinyalleri de yakından takip edilecek. Şapelin bacasından çıkan beyaz duman yeni Papa'nın seçildiğini, siyah duman ise henüz bir sonuca varılmadığını gösterecek.

Tarihte en uzun Konklave 13. yüzyılda 34 ay sürmüştü, ancak modern dönemde seçimler genellikle birkaç gün içinde tamamlanıyor. Papa Francis'in seçimi 2013'te sadece iki gün sürmüştü.

Kardinal Kolej'i içinde Asya, Afrika, Avrupa ve Amerika'dan güçlü adaylar bulunuyor. Uzmanlar, kilisenin küresel eğilimleri göz önüne alarak ilk siyahi veya Asyalı Papa'yı seçebileceğini belirtiyor.

Dünya çapında 1.4 milyar Katolik için büyük önem taşıyan bu seçim, Vatikan'ın önümüzdeki dönemde izleyeceği politikaları da belirleyecek. Seçim sonucu belli olduğunda, geleneksel olarak St. Peter Meydanı'ndan "Habemus Papam" (Papamız Var) anonsu yapılacak ve yeni seçilen Papa halkı selamlayacak.