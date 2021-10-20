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2. Dünya Savaşı'nda batan Japon gemileri, yanardağ patlamasıyla su yüzeyine çıktı - Son Dakika

2. Dünya Savaşı'nda batan Japon gemileri, yanardağ patlamasıyla su yüzeyine çıktı

20.10.2021 15:02

2. Dünya Savaşı sırasında ABD tarafından batırılan Japon gemileri, Iwo Jima adasının batısındaki Suribachi Dağı'ndaki yanardağın yarattığı sarsıntılarla deniz yataklarının yükselmesi sonucu ortaya çıktı. 20 bine yakın askerin hayatını kaybettiği Iwo Jima'daki savaşta batan gemiler sismik hareketlilikten dolayı artık volkanik küllerin üzerinde oturuyor.

Iwo Jima Muharebesi sırasında batırılan 2. Dünya Savaşı gemileri, Japonya'daki yanardağdan gelen sarsıntıların ardından okyanusun dibinden yükseldi. Uydu görüntüleri, 1945'teki çatışmanın son günlerinde ABD Donanması tarafından ele geçirilen 24 nakliye gemisinin hurdası çıkmış kalıntılarını gösteriyor.

TEKNELER VOLKANİK KÜLLERİN ÜZERİNDE OTURUYOR

Dramatik görüntüler, Iwo Jima adasının batısındaki Suribachi Dağı'ndaki hareketlilik nedeniyle deniz yatağı yükselmeye başladıktan sonra All Nippon News tarafından yayınlandı. Sismik hareketlilikten dolayı batan tekneler artık volkanik küllerin üzerinde oturuyor.

2. Dünya Savaşı sırasında batan Japon gemileri, yanardağdaki hareketlilik sonrası ortaya çıktı

20 BİN ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Savaş sırasında, ABD birliklerinin işgaline hazırlanmak için tekneler bir liman oluşturmak üzere taşınmıştı. Limanları dalgalardan korumak için kullanılan, genellikle taş veya ahşaptan bir duvar olan bir dalgakıran oluşturdular. Böylece asker ve silah boşaltan diğer teknelere kalkan oldular.

İki havaalanı sayesinde stratejik bir konumda olan Iwo Jima, ABD tarafından ele geçirildi. Kanlı savaş sırasında 216 Japon askeri esir alındı ve 20 bin asker de öldürüldü. Savaşta yaklaşık 7 bin Amerikalı da hayatını kaybetti.

554 fit yani yaklaşık 170 metre yüksekliğindeki Suribachi'nin ülkedeki en tehlikeli 10 yanardağdan biri olduğu bildiriliyor. Ada, 1968'den beri orada bulunan Japon ordusu dışında ıssız. Volkan Araştırma Teşvik Merkezi'nden Setsuya Nakada, sismik hareketlilik hakkında, "Volkanik aktivite henüz azalmadı, Iwo Jima'da büyük bir patlama olasılığı var." dedi.

2. Dünya Savaşı sırasında batan Japon gemileri, yanardağdaki hareketlilik sonrası ortaya çıktı

IWO JIMA'DA EN AZ 10 PATLAMA MEYDANA GELDİ

Oregon Eyalet Üniversitesi'nden alınan verilere göre, Kükürt Adası olarak adlandırılan Iwo Jima'da, sonuncusu 1982 yılında olmak üzere en az 10 patlama oldu. Ağustos ayında uydu görüntüleri, Iwo Jima'nın yaklaşık üç mil kuzeyindeki sualtı Fukutoku-Okanoba yanardağının patladığı anı gösterdi. Patlama, Tokyo'nun yaklaşık 1000 km güneyinde bir dizi volkanik ada olan Ogasawara zincirinde yeni bir ada yarattı. Bu ayın başlarında, 6.1 büyüklüğünde bir deprem Tokyo'yu sarstı.

2. Dünya Savaşı'nda batan Japon gemileri, yanardağ patlamasıyla su yüzeyine çıktı

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Son Dakika Dünya 2. Dünya Savaşı'nda batan Japon gemileri, yanardağ patlamasıyla su yüzeyine çıktı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: 2. Dünya Savaşı'nda batan Japon gemileri, yanardağ patlamasıyla su yüzeyine çıktı - Son Dakika
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