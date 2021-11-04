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2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı - Son Dakika

2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı

04.11.2021 15:33

1894 Almanya doğumlu Alois Irlmaier, 1 Eylül 1939'da Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesiyle başlayan 2. Dünya savaşı ve sonraki süreci tahmin etti. Kahinin yaşadığı dönemde konuşulmaya başlanan "3. Dünya Savaşı" söylentileri hakkındaki kehanetleri ise duyanları ürküttü. Alois Irlmaier'e göre 3. Dünya Savaşı, Türkiye'nin de kıyısının bulunduğu Akdeniz'de çıkacak.

Kahinler geçmişten günümüze her devirde ilgi gören insanlar olarak öne çıkıyor. 1894 yılında Almanya'da doğan ve maden işçisi olarak çalışan Alois Irlmaier de bu isimlerden biri. 2. Dünya Savaşı'nı ve kendi ölüm tarihini bilen Alois Irlmaier'in 3. Dünya Savaşı için Akdeniz'i işaret etmesi duyanları ürküttü.

2. DÜNYA SAVAŞINDA DOĞRU TAHMİNLER YAPTI

Irlmaier, profesyonel bir sondaj kuyu kazıcısıydı ve çubuk ile maden arayıcısı olarak çalışıyordu. Aynı zamanda gelecekten haber verdiği iddia edilen Irlmaier'in, 2. Dünya Savaşı boyunca bombalanacak bölgeleri ve birkaç kayıp kişiyi bulma konusunda oldukça isabetli kehanetleri vardı.

Duyanlar ürküyor! 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı

BÜYÜCÜ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

İkinci Dünya Savaşı sırasında öngörülerinin gerçekleşmesi onun ünlenmesini sağladı. Irlmaier'in söylediklerinin doğru çıkması, çoğu zaman başını belaya da soktu ve zaman içinde büyücü olarak nitelendirilmesine neden oldu. Bu olaylar onun büyücülük ve sahtekârlık nedeniyle mahkemeye verilmesi ve davanın düşmesinden sonra değişmeye başladı. Irlmaier, bu davada kendisinin bir sahtekâr ve şarlatan olmadığını kanıtladı.

"GÖRDÜĞÜM ŞEYLERİ YAŞAMAYACAĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Irlmaier, gelecekle ilgili bilgileri bazen bir film izliyormuşçasına sinema ekranında beliren rakamlar, şifreler ya da tamamlanmamış veriler şeklinde görüyordu. Kendisinin 1959 Temmuz'undaki ölümünü de tahmin etmişti. Son sözleri ise 'Gördüğüm şeyleri yaşamak zorunda kalmayacağım için, gidebileceğime (öleceğime) seviniyorum.' oldu.

Duyanlar ürküyor! 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı

"AKDENİZ'DE DÜŞMANLARLA KARŞI KARŞIYA KALIR"

Alois Irlmaier'in 3. Dünya Savaşı'na yönelik kehanetleri de duyanları ürkütüyor. Irlmaier'in Dünya Savaşıyla ilgili sözleri şu şekilde:

Her şey barışı çağırıyor. Şalom (Shalom – İbranice barış ve esenlik demek)! Sonra her şey ortaya çıkar ve açık olur; Orta Doğu'da aniden yeni bir savaş alevlenir, büyük deniz güçleri Akdeniz'de düşmanlarla karşı karşıya kalır! Durum oldukça gergindir! Fakat asıl kıvılcım Balkanlar'da ateşlenir. Büyük bir şeyin düştüğünü görüyorum. Hemen yanında kanlı bir hançer duruyor. Sonrasında da darbe etkisi çok açık olacaktır. İki kişi hiyerarşik sıralamada üçüncü sırada olan birini öldürecek. Bu iki kişi başkalarından para aldılar o yetkiliyi öldürmeleri için. Katillerden birisi ufak-tefek siyahi bir adam ve diğeri ise biraz daha uzun ve açık renkli saçı olan birisi! Bence bu olay Balkanlar'da gerçekleşecek fakat bunu tam olarak söyleyemiyorum. Bu olayın intikamı hemen gelecek bu uçsuz-bucaksız su üzerinden…"

"KESİNLİKLE OLACAK AMA YILINI BİLMİYORUM"

Üçüncü Dünya Savaşı'nın yılını tam olarak göremediğini belirten kahin, "3. Dünya Savaşı kesinlikle gelecek ama yılını öngöremiyorum. Milyonlarca insan tarafından da gözlemlenecek, gökyüzündeki işaretler öncesinde olacak. Savaş, hasat zamanından hemen önce, yağmurlu bir gecede başlayacak." diye konuştu.

2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı

Üçüncü Dünya Savaşı, Alois Irlmaier, Almanya, Akdeniz, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (1)
  • Ali Kublay: Yüzbin tane laf etbir tanesi tutsun sonra kain ol hadi oradan gayıp ten va kayıp tan haber vermek peygamber efendi mize bile nasip ol madı sen kimsin zerzewat Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı - Son Dakika
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