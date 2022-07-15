2 eşini de hamile bıraktı! İngiltere bu olay karşısında ikiye bölündü - Son Dakika
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2 eşini de hamile bıraktı! İngiltere bu olay karşısında ikiye bölündü

15.07.2022 15:12

İngiltere'de yaşayan 34 yaşındaki Jimmy Silva, iki eşiyle sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla ünlü oldu. İlk eşinin ardından ikinci eşini de hamile bırakan Silva, Summer Pelltier adlı eşinden olan bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Silva'nın paylaşımlarına hem çok sayıda eleştiri hem de beğeni geliyor.

Jimmy Silva, iki eşi Chacha ve Summer ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak geniş bir kitle edindi. Silva'nın paylaşımları kimi takipçileri tarafından eleştiriyle karşılanırken, kimi takipçileri tarafından da desteklendi. İlk çocuklarının ardından iki çocuk daha yapmak istediklerini belirten Silva'nın diğer eşi Summer de geçtiğimiz aylarda hamile kaldı. Çift şimdi bebeklerini kucaklarına alacakları günü sabırsızlıklar bekliyor.

İki eşi olan adam, ikinci eşini de hamile bıraktı! Dört gözle bebeği bekliyorlar

"HİÇ AYNI ANDA 1'DEN FAZLA KİŞİYİ ÖPTÜN MÜ?"

Summer'ın hamileliğini sosyal medya hesaplarından paylaşan üçlü eğlenceli bir paylaşım yaptı. Jimmy ve Chacha'nın Summer'ı öptüğü bir paylaşım yapan üçlü gönderisine, "Hiç aynı anda 1'den fazla kişiyle öpüştün mü?" notunu ekledi.

İki eşi olan adam, ikinci eşini de hamile bıraktı! Dört gözle bebeği bekliyorlar

SİLVA'NIN PAYLAŞIMLARINA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları tarafından dikkat çeken gönderi üçlünün birbirlerine duydukları aşkı tebrik eden yorumların yanında eleştiri yağmurunu da tutuldu. Ailelerine yeni bir bebeğin katılacağını duyuran üçlüye sosyal medya kullanıcıların çocukların sağlıklı bir ortamda büyütülmediklerine yönelik olarak eleştirilerini iletti.

İki eşi olan adam, ikinci eşini de hamile bıraktı! Dört gözle bebeği bekliyorlar
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SON DAKİKA: 2 eşini de hamile bıraktı! İngiltere bu olay karşısında ikiye bölündü - Son Dakika
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