298 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasının baş şüpheliydi! Rusya lideri Putin komutan olarak Ukrayna'ya gönderdi

MH17 faciası olarak tarihe geçen uçak kazasıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 17 Temmuz 2014'te Amsterdam'dan Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'na giden Malaysia Airlines'a ait 9M-MRD kuyruk numaralı bir Boeing 777-200ER uçağı, Rusya sınırından 60 kilometre uzakta bulunan Ukrayna'dadüşmüştü. Kazada 298 kişi can vermişti.

BAŞINA ÖDÜL KOYDULAR

MH17 uçağıyla ilgili baş şüpheli olarak yargılanan Igor Girkin'in, Rusya tarafından Ukrayna'ya komutan olarak gönderildiği belirtildi. Ukrayna Askeri İstihbaratı ise Girkin'in yakalanması için başına 100 bin dolar ödül konduğunu açıkladı. Rus Savaş muhabiri Maksim Fomin'e göre, 10 Ekim'den bu yana sosyal medyada aktif olmayan "Strelkov" lakaplı Igor Girkin, Ukrayna'daki bir birliğin başına atandı. Girkin'in eşi, Cumartesi günü sosyal medya hesabından kocasının askeri üniformalı bir fotoğrafını paylaşarak durumunun iyi olduğunu yazdı.

Igor Girkin

GÖNÜLLÜ OLARAK ORDUYA GİRDİ

MH17 faciasındaki rolü nedeniyle Hollanda'da ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Girkin'in, uzun süreden beri Rus ordusunu eleştirdiği ve "Ukrayna'daki stratejik hedeflere ulaşamamakla suçladığı" biliniyordu. Hollanda medyasına göre, Ağustos ayında kendi inisiyatifiyle Herson kenti yakınlarında cepheye giderken gözaltına alınan Girkin, Moskova'ya geri gönderildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik kararının ardından, Girkin de gönüllü olarak orduya yazıldı. Ardından Ukrayna cephesindeki bir birliğe kurmay başkanı olarak atandı. Ancak hangi bölgede görev yaptığı açıklanmadı.

DAVANIN BAŞ ŞÜPHELİSİ OLARAK YARGILANIYOR

Girkin, 17 Temmuz 2014'te Amsterdam'dan havalanan 298 yolcu ve mürettebatın bulunduğu Malezya Hava Yolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağın, Ukrayna'nın doğusunda düşürülmesi ile ilgili davada baş şüpheli olarak yargılanıyor. Rus gizili servisi FSB mensubu olan Igor Girkin, 2014 yılında Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı güçlerin komutanlığını yapıyordu. Uluslararası araştırma ekibine göre MH17 uçağı, Moskova'dan getirilen Rus yapımı BUK füzesi ile vurulduktan sonra düştü. 195'i Hollanda vatandaşı, toplam 298 yolcu ve mürettebattan kurtulan olmadı. Rusya, facianın ardından Girkin ve diğer sorumluları Donbas bölgesinden Moskova'ya geri çağırdı. Moskova yönetimi, Lahey'de ömür boyu hapis istemiyle gıyabında yargılanan Girkin'in iadesi talebine yanıt vermedi. Hollanda'daki davanın 17 Kasım'da sonuçlanması bekleniyor.