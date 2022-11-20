Elon Musk'ın anketi sona erdi: Eski ABD Başkanı Trump, Twitter'a geri dönmeyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Elon Musk'ın anketi sona erdi: Eski ABD Başkanı Trump, Twitter'a geri dönmeyecek

20.11.2022 23:49
Elon Musk'ın anketi sona erdi: Eski ABD Başkanı Trump, Twitter'a geri dönmeyecek

2021 yılında hesabı askıya alınan eski ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili Twitter'ın yeni patronu Elon Musk'ın yaptığı anket sona erdi. "Trump'a hesabı geri verilmeli mi?" sorusuyla yapılan ankette katılımcıların yüzde 52'si "Evet" yanıtını verirken, Donald Trump'tan açıklama geldi. Trump, Twitter'a geri dönmeyeceğini, "Dönmek için sebep görmüyorum" sözleriyle duyurdu.

Twitter hesabı 9 Ocak 2021'de askıya alınan eski ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili Elon Musk harekete geçmişti. Twitter'ın yeni patronu Musk 18 Kasım'da, "Trump'a hesabı geri verilmeli mi?" anket başlattı.

TRUMP ANKETİ SONA ERDİ

Twitter'a geri dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Trump'la ilgili başlatılan anket sona erdi. Elon Musk anketin sonuçlarını paylaştı.

15 MİLYONDAN FAZLA OY KULLANILDI

Ankette 15 milyondan fazla oy kullanılırken, katılımcıların yüzde 52'si, "Trump dönsün" dedi. Anketin sonuçlarını Musk, Twitter hesabından, "İnsanlar kararını verdi, Trump geri dönecek" sözleriyle sonucu açıkladı.

Elon Musk'ın anketi sona erdi: Eski ABD Başkanı Trump, Twitter'a geri dönmeyecek

"DÖNMEK İÇİN SEBEP GÖRMÜYORUM"

Donald Trump ise, Musk'ın davetini, "Dönmek için sebep görmüyorum" sözleriyle geri çevirdi. Trump, kendi şirketinin sosyal medya platformu "Truth Social" da olmaya devam edeceğini belirtti.

Elon Musk'ın anketi sona erdi: Eski ABD Başkanı Trump, Twitter'a geri dönmeyecek
YORUMLAR
500
Trump geri döndü! Elon Musk'tan yeni açıklama Trump geri döndü! Elon Musk'tan yeni açıklama Elon Musk, Donald Trump'ın Twitter hesabını açtı Elon Musk, Donald Trump'ın Twitter hesabını açtı

Donald Trump, Elon Musk, Twitter, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Elon Musk'ın anketi sona erdi: Eski ABD Başkanı Trump, Twitter'a geri dönmeyecek - Son Dakika


Son Dakika
23:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus basınına açıklamalar yaptı! Avrupa ile ilgili sözleri çok ağır
23:17 Enner Valencia'yı artık dünyaca tanınıyor! 1 saat içinde binlerce yeni takipçisi oldu
23:11 Selahattin Demirtaş'tan Taksim'deki bombalı saldırı sonrası başlayan Pençe Kılıç harekatı hakkında tartışma yaratacak sözler
22:52 Yeni evlenen ünlü oyuncu Aslı Enver'in hamile olduğu ortaya çıktı
22:35 Türkücü Mahmut Tuncer uzun aradan sonra ortaya çıktı, son hali hayranlarını şaşırttı
22:21 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı adaylarını açıklamaları için tek şart sundu
22:15 Ersun Yanal'ın yeni adresi netleşti! İte taraftarı şaşırtan karar
21:55 Beyoğlu'nda salep alan şahsa hasımları silahla saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı
21:51 Pençe Kılıç operasyonundan yeni görüntüler! Teröristlerin inleri böyle yok edildi
21:42 Gaziantep'in Karkamış ilçesine PKK'lı teröristler tarafından 4 roket atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2022 00:03:28. #1.12#
SON DAKİKA: Elon Musk'ın anketi sona erdi: Eski ABD Başkanı Trump, Twitter'a geri dönmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement