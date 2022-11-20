Elon Musk'ın anketi sona erdi: Eski ABD Başkanı Trump, Twitter'a geri dönmeyecek

Twitter hesabı 9 Ocak 2021'de askıya alınan eski ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili Elon Musk harekete geçmişti. Twitter'ın yeni patronu Musk 18 Kasım'da, "Trump'a hesabı geri verilmeli mi?" anket başlattı.

TRUMP ANKETİ SONA ERDİ

Twitter'a geri dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Trump'la ilgili başlatılan anket sona erdi. Elon Musk anketin sonuçlarını paylaştı.

15 MİLYONDAN FAZLA OY KULLANILDI

Ankette 15 milyondan fazla oy kullanılırken, katılımcıların yüzde 52'si, "Trump dönsün" dedi. Anketin sonuçlarını Musk, Twitter hesabından, "İnsanlar kararını verdi, Trump geri dönecek" sözleriyle sonucu açıkladı.

"DÖNMEK İÇİN SEBEP GÖRMÜYORUM"

Donald Trump ise, Musk'ın davetini, "Dönmek için sebep görmüyorum" sözleriyle geri çevirdi. Trump, kendi şirketinin sosyal medya platformu "Truth Social" da olmaya devam edeceğini belirtti.