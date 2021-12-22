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2022'ye en ''Umutsuz'' girecek ülkeler açıklandı: Türkiye 3'üncü sırada - Son Dakika

2022'ye en ''Umutsuz'' girecek ülkeler açıklandı: Türkiye 3'üncü sırada

22.12.2021 08:30
2022'ye en ''Umutsuz'' girecek ülkeler açıklandı: Türkiye 3'üncü sırada

Uluslararası araştırma şirketi Ipsos, yeni yıla en umutsuz giren ülkeleri açıkladı. Listede Türkiye, 3. sırayı alırken, en umutlu ülkelerde ise ilk sırada Çin yer aldı.

"2022'ye en umutsuz giren ülkeler" başlığı adı altında çalışma başlatan Uluslararası araştırma şirketi Ipsos, yeni yıla dair farklı ülkelerde yaşayan binlerce insana "yeni yıldan umudun var mı?" sorusunu yöneltti.

Sorulan sorulara yanıt veren insanlar, ülkelerinde kendilerini ne gibi sorunlar veya ne gibi güzellikler beklediğini sıraladı.

TÜRKİYE 3'ÜNCÜ SIRADA

Tüm bunların sonucunda veriler toplandı, analizler yapıldı. Ipsos, yeni yıla en umutsuz giren ülkeleri sıraladı. İçlerinde Türkiye'nin 3. sırada yer alması ise dikkat çekti.

Son zamanlarda yaşanan kadın cinayetleri, kadına ve erkeğe şiddet, trafik kavgaları, tecavüz/ cinsel istismarlar, hayvanlara şiddet, döviz kuru hareketliliği gibi bir çok sebebi, neden olarak sıralayan vatandaşlar, 2022 yılına dair bir umut beslemediklerini belirttiler.

Özellikle özel sektör çalışanlarının yeni yıla dair yaptığı umutsuz yorumlar, "bu senenin iyi geçmesine imkan yok" yorumlarını da beraberinde getirdi.

2022'ye en ''Umutsuz'' girecek ülkeler açıklandı: Türkiye 3'üncü sırada

ÇİN, YENİ YILDAN EN UMUTLU ÜLKE

Listenin en sonunda yer alan Çin ise, 2022 yılından oldukça umutlu. 2019 yılında koronavirüsün ilk tespit edildiği ülke olan Çin'in, yüzde 94 ortalamayla en son sıraya yerleşerek "en umutlu ülke" seçilmesi, dikkatlerden kaçmadı.

Teknolojiden, ekonomiye, eğitimden, çalışma hayatına bir çok konuda şanslı olduklarını düşünen Çinlilerin sayısı, oldukça fazla.

EN UMUTSUZ ÜLKELER

Japonya, Belçika, Türkiye, Almanya, ABD, İngiltere, İtalya, Kanada, Arjantin, Brezilya, Şili, Çin.

2022'ye en ''Umutsuz'' girecek ülkeler açıklandı: Türkiye 3'üncü sırada

Araştırma, Türkiye, Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya 2022'ye en ''Umutsuz'' girecek ülkeler açıklandı: Türkiye 3'üncü sırada - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: 2022'ye en ''Umutsuz'' girecek ülkeler açıklandı: Türkiye 3'üncü sırada - Son Dakika
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