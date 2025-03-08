29. Türkiye-Almanya Film Festivali Nürnberg'de Açıldı

Haber: İlhan BABA

(NÜRNBERG)- Nürnberg'de bu yıl 29'uncusu düzenlenen Türkiye- Almanya Film Festivali, sinemaseverlerle buluştu. Tafelhalle'de gerçekleşen açılış töreninde, Nedim Güç ve Erdi Işık imzalı "Mukadderat" filminin gösterimi yapıldı.

Nürnberg'de bu yıl 29'uncusu düzenlenen Türkiye-Almanya Film Festivali, sinemaseverlerle buluştu. Festival başkanlığını Adil Kaya'nın, yönetmenliğini ise Ayten Akyıldız'ın üstlendiği organizasyon, 16 Mart'a kadar devam edecek. Açılış töreninde ünlü oyuncu Nur Sürer ve gazeteci-yönetmen Osman Okkan'a onur ödülleri takdim edildi. Nur Sürer ödülünü yönetmen Xavier Koller'den, Osman Okkan ise ödülünü Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König'den aldı. Ödül töreninde, Nur Sürer için ödül konuşmasını Ercan Kesal, Osman Okkan için ise Günter Wallraff yaptı.

Sanat, siyaset ve kültür dünyasından pek çok önemli ismin katıldığı açılış galasında, Hildegard Pohl & Yogo Pausch ikilisi müzikleriyle geceye renk kattı. Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König, Federal Kültür Devlet Bakanı Claudia Roth, Nürnberg Kültür Belediye Başkanı Dr. Julia Lehner, oyuncu ve yönetmen Ercan Kesal, oyuncu Nazan Kesal, sanat direktörü Michael Bader, film eleştirmeni Klaus Eder, uluslararası film yöneticisi Andrea Kuhn, gazeteci ve belgeselci Can Dündar, yönetmen Xavier Koller, senarist Erdi Işık, Bavyera Eyalet Milletvekili Arif Taşdelen, Bavyera Türk Alman Tabipler Birliği Onursal Başkanı İsmail Baloğşu, Nürnberg- Antalya kardeş şehir Başkanı Rıza Özlek, TİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ali Aydın ve birçok davetli festivalin açılışında yer aldı.

Kültürleri sınırların ötesinde buluşturan festival

Festival Başkanı ve Inter Forum Derneği Başkanı Adil Kaya, Türkiye-Almanya Film Festivali'nin kültürleri sınırların ötesinde buluşturan önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, "Bu festival, Almanya'daki toplumsal bütünleşmeye önemli katkılar sunuyor" dedi.

Törende konuşan Federal Kültür Devlet Bakanı Claudia Roth, festivalin iki ülkenin sinema kültürlerini bir araya getirmenin ötesinde, farklı kültürlerden insanların kaynaşmasını sağladığını belirtti. Roth, "Bu festival, ayrımcılığı reddedip çeşitliliğe ve farklılıklara önem veriyor. Aşırı sağın yükseldiği bir dönemde, demokratların bir araya gelmesi gerektiğini gösteren önemli bir etkinlik" diye konuştu.

Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König ise Türkiye-Almanya Film Festivali'nin, farklı kültürlere sahip toplumlar arasında köprü görevi gördüğünü kaydetti ve "Bu yıl onur ödülünü alan Nur Sürer ve Osman Okkan, sanat ve insan hakları alanındaki dik duruşlarıyla örnek olmuş isimlerdir" ifadelerini kullandı.

Festival programı ve ödüller

Festival kapsamında 34 uzun, kısa ve belgesel film izleyiciyle buluşacak. 6 yapım uluslararası, 3 film ise Almanya prömiyerini festivalde gerçekleştirecek. Toplamda 20 film ilk kez Nürnberg'de seyirci karşısına çıkacak.

Festival boyunca 20 film, 9 farklı kategoride ödül için yarışacak. 80'in üzerinde sanatçının katılacağı festivalin kapanış gecesinde En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen, Büyük Jüri Ödülü, Mahmut Tali Öngören Ödülü ve Seyirci Ödülü sahiplerini bulacak.