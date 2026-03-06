3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü - Son Dakika
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü

3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
06.03.2026 13:02
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
Orta Doğu'daki savaşta peş peşe savaş uçaklarını kaybeden ABD'nin bir savaş jeti daha düştü. İran medyasında yer alan haberlere göre Kuveyt'te ABD'ye ait bir savaş uçağı düşürüldü. Düşürülen uçağın F-18 tipi savaş uçağı olduğu öne sürüldü. Kuveyt'te daha önce de "Dost ateşiyle" 3 ABD savaş uçağı düşürülmüştü. Bu 3 jeti Kuveytli bir pilotun bilerek düşürdüğü de iddia ediliyor.

ABD-İran-İsrail savaşında 7. gününde ABD'ye bir kötü haber daha geldi. Daha önce 3 savaş uçağı düşürülen Kuveyt'te ABD'ye ait F-18 tipi savaş uçağı düşürüldü.

İRAN: BİZ VURDUK

İran savaş jetini kendilerinin düşürdüğünü iddia ederken yayınlanan görüntülerde savaş uçağından düşerken dumalar çıktığı ve döne döne düştüğü görülüyor.

3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü

DAHA ÖNCE DE 3 JET DOST ATEŞİYLE DÜŞMÜŞTÜ

Kuveyt'te pazar günü meydana gelen olayda üç adet F-15 savaş uçağı dost ateşi sonucu düşürüldü. Olayın ABD'ye yaklaşık 250 milyon dolarlık maliyete yol açtığı belirtiliyor.

Can kaybı ve büyük bir felaketin yaşanmazken özellikle yüksek teknolojiye dayalı savunma sistemlerinin operasyonel güvenliği konusunda ciddi soru işaretleri doğurdu.

3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü

KUVEYTLİ PİLOT BİLEREK Mİ VURDU?

Hem ABD hem de Kuveyt yetkilileri olayın dost ateşi olduğunu ifade etti. Olayın tam olarak nasıl gerçekleştiğine dair detaylar henüz açıklanmazken Kuveytli bir pilotun 3 savaş jetini bilerek düşürdüğü öne sürüldü.

Wall Street Journal'da yayımlanan bir haberde, anonim kaynaklara dayandırılan bilgilere göre olayın ABD yapımı ancak Kuveyt tarafından kullanılan bir F/A-18 Hornet savaş uçağı ile bağlantılı olabileceği öne sürüldü. Buna karşın birçok uzman ve askeri kaynak, düşürmenin Kuveyt'e ait Patriot hava savunma sistemi tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini değerlendiriyor.

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Kuveyt, Dünya, İran, Son Dakika

    Yorumlar (2)

  • Mustafa yavuzdeger Mustafa yavuzdeger:
    Allah (c.c.) şükürler olsun aynı eli aynı el ile cezalandırıyor… 21 0 Yanıtla
  • 1234 1234:
    eğer öyleyse o pilotun elini öpmek lazim 3 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.