3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü

ABD-İran-İsrail savaşında 7. gününde ABD'ye bir kötü haber daha geldi. Daha önce 3 savaş uçağı düşürülen Kuveyt'te ABD'ye ait F-18 tipi savaş uçağı düşürüldü.

İRAN: BİZ VURDUK

İran savaş jetini kendilerinin düşürdüğünü iddia ederken yayınlanan görüntülerde savaş uçağından düşerken dumalar çıktığı ve döne döne düştüğü görülüyor.

DAHA ÖNCE DE 3 JET DOST ATEŞİYLE DÜŞMÜŞTÜ

Kuveyt'te pazar günü meydana gelen olayda üç adet F-15 savaş uçağı dost ateşi sonucu düşürüldü. Olayın ABD'ye yaklaşık 250 milyon dolarlık maliyete yol açtığı belirtiliyor.

Can kaybı ve büyük bir felaketin yaşanmazken özellikle yüksek teknolojiye dayalı savunma sistemlerinin operasyonel güvenliği konusunda ciddi soru işaretleri doğurdu.

KUVEYTLİ PİLOT BİLEREK Mİ VURDU?

Hem ABD hem de Kuveyt yetkilileri olayın dost ateşi olduğunu ifade etti. Olayın tam olarak nasıl gerçekleştiğine dair detaylar henüz açıklanmazken Kuveytli bir pilotun 3 savaş jetini bilerek düşürdüğü öne sürüldü.

Wall Street Journal'da yayımlanan bir haberde, anonim kaynaklara dayandırılan bilgilere göre olayın ABD yapımı ancak Kuveyt tarafından kullanılan bir F/A-18 Hornet savaş uçağı ile bağlantılı olabileceği öne sürüldü. Buna karşın birçok uzman ve askeri kaynak, düşürmenin Kuveyt'e ait Patriot hava savunma sistemi tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini değerlendiriyor.