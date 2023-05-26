4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! Cansız bedenini "Mucize" diye sergiliyorlar - Son Dakika
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4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! Cansız bedenini "Mucize" diye sergiliyorlar

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! Cansız bedenini "Mucize" diye sergiliyorlar

26.05.2023 10:12

Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinin Gower kasabasında 4 yıl önce vefat eden Wilhelmina Lancaster isimli bir rahibe mezarından çıkartıldı. Cansız bedenine rahibe kıyafetleri giydirilen kadının cesedinin hiçbir çürüme belirtisi göstermemesi herkesi şaşkına çevirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde 95 yaşında hayatını kaybeden Wilhelmina Lancaster isimli bir rahibe mezarından 4 yıl sonra çıkartıldı. 2019 yılında hayatını kaybeden rahibenin cansız bedenini sergilemek üzere Benedictine rahibelerinin sunağına taşındı. Rahibenin cansız bedeni 29 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini kabul edecek ve ardından yeniden mezarlıktaki yerini alacak.

Mezarı kazma işlemi sırasında olay yerinde olduğunu belirten bir başka rahibe ise, "Tıpkı onu gömdüğümüz gibi duruyordu. Tamamen sağlam bir şekilde onu görünce sevinçten çığlık attık. Kirpikleri, saçları, kaşları, burnu ve dudakları mevcuttu. Ağzı gülümser gibiydi. Bu bir mucize" dedi.

Western Carolina Üniversitesi'nde doçent ve adli antropoloji direktörü Nicholas Passalacqua, vücudun sıcaklığına, bulunduğu ortama ve kimyasal olarak tedavi edilip edilmediğine bağlı olarak çürüme belirtileri gösterebileceğini söyledi.

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4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! Cansız bedenini 'Mucize' diye sergiliyorlar 4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! Cansız bedenini 'Mucize' diye sergiliyorlar

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! Cansız bedenini 'Mucize' diye sergiliyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! Cansız bedenini "Mucize" diye sergiliyorlar - Son Dakika
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