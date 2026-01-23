5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı

5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı
23.01.2026 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Minnesota eyaletinde ICE polisi, 5 yaşındaki bir çocuğu babasıyla birlikte gözaltına aldı. Olayın Renee Good isimli kadının ICE polisleri tarafından öldürülmesinin ardından yaşanması ve polisin çocuğu operasyonda kullandığı yönündeki iddialar tepkileri beraberinde getirdi.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ekipleri, Minnesota'da gerçekleştirdikleri bir göçmenlik denetimi sırasında okul öncesi çağdaki 5 yaşındaki Liam Ramos'u babası Adrian Alexander Conejo Arias ile birlikte durdurdu. Olay, çocuğun da fiilen gözaltına alındığı iddialarıyla kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

YETKİLİLER: ÇOCUK HEDEF ALINMADI

The Guardian'ın aktardığı bilgilere göre; İç Güvenlik Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonun doğrudan baba hakkında yürütüldüğünü ve çocuğun hedef alınmadığını savundu. Açıklamada, baba hakkında "yasa dışı göçmen" nitelendirmesi yapılırken, görevliler yaklaşınca çocuğunu bırakarak kaçtığı ileri sürüldü.

ICE ise çocuğun resmi olarak gözaltına alınmadığını, görevlilerin yalnızca dondurucu hava koşullarında çocuğun güvenliğini sağladığını öne sürdü.

OKUL YÖNETİMİNDEN SERT TEPKİ

Columbia Heights Devlet Okulları Müdürü Zena Stenvik, olayın kabul edilemez olduğunu belirterek, "Beş yaşındaki bir çocuğun neden gözaltına alındığını kim açıklayabilir? Bu çocuğu şiddet içeren bir suçlu gibi görmek mümkün mü?" ifadelerini kullandı.

Okul yönetimi tarafından paylaşılan fotoğraflarda, tavşan figürlü şapka takan küçük bir çocuğun sırt çantasıyla bir ICE görevlisinin yanında bulunduğu görüldü.

"OPERASYONDA ÇOCUK KULLANILDI" İDDİASI

Okul yetkilileri, bir ICE görevlisinin çocuktan evin kapısını çalmasını ve içeride başka biri olup olmadığını kontrol etmesini istediğini aktardı. Olay sırasında evde yaşayan başka bir yetişkinin çocuğu içeri almak istediği, ancak buna izin verilmediği belirtildi.

Okul yönetim kurulu üyesi Mary Granlund da olay anında bölgede bulunduğunu, Liam'ı teslim alabileceğini söylemesine rağmen çocuğun götürüldüğünü ifade etti.

JD VANCE: BAŞKA SEÇENEK YOKTU

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Minnesota ziyareti sırasında yaptığı açıklamada ICE görevlilerini savundu. Vance, "Baba kaçtı. Beş yaşındaki bir çocuğun soğukta donmasına mı izin verilmeliydi?" diyerek operasyonu meşru gördüğünü dile getirdi.

Vance ayrıca, çocuk sahibi olmanın gözaltına alınmaya engel teşkil edemeyeceğini söyledi.

AİLE: İLTİCA SÜRECİNE UYDUK

Ailenin avukatı Marc Prokosch, düzenlenen basın toplantısında Liam ve babasının Teksas'ın San Antonio kentindeki bir gözaltı merkezinde tutulduğunu açıkladı. Prokosch, ailenin 2024 yılında Ekvador'dan ABD'ye iltica talebiyle geldiğini ve tüm yasal prosedürlere uyduklarını vurguladı. Avukat, "ICE'dan kaçmadılar. Süreç boyunca yetkililerle iş birliği yaptılar" dedi.

RENEE GOOD İSİMLİ KADIN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

7 Ocak'ta Minneapolis'te bir federal memurun Renee Good adlı kadını vurarak öldürmesi protestoları tetiklemişti. Trump yönetimi, 37 yaşındaki Good'un aracını silah olarak kullandığını ve memurun meşru müdafaada bulunduğunu iddia etmişti.

Gündem, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Johny Guitar Johny Guitar:
    Amerika’da klozet kapağı olurum diyenler. yada Türkiye’de adalet yok diyenler bi bakın 3 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağına bir saygısızlık daha Bedeli ödetiliyor Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor “Pes“ dedirten detaylar Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! "Pes" dedirten detaylar
Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı Sadettin Saran hakim karşısına çıktı
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
Yener İnce’den Wilfried Singo yalanlaması Yener İnce'den Wilfried Singo yalanlaması
AK Parti’den emeklileri umutlandıran çıkış AK Parti'den emeklileri umutlandıran çıkış
Kuşadası sele teslim Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi Kuşadası sele teslim! Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi

11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
10:58
Borsa İstanbul’da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
Borsa İstanbul'da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
10:49
Pakistan’da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
10:35
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
10:23
’Yenidoğan Çetesi’ni çökerten savcı Yavuz Engin’den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
09:47
Yarışma macerası 2 dakika sürdü Elendiği ilk soruya bakın
Yarışma macerası 2 dakika sürdü! Elendiği ilk soruya bakın
09:06
Zeynep Sönmez’i eleyen Yulia Putintseva’nın sevinci olay oldu
Zeynep Sönmez'i eleyen Yulia Putintseva'nın sevinci olay oldu
09:01
Papel Elektronik Para’ya operasyon TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var
08:09
Fenerbahçe’ye müjde: Garantilediler
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
07:34
Altın gece yarısı bir anda fırladı Bir kritik eşik daha aşıldı
Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 11:19:49. #7.11#
SON DAKİKA: 5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.