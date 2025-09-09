600 kişilik grup tarafından alıkonulan 45 asker serbest bırakıldı

Kolombiya ordusundan yapılan açıklamada, Cauca yönetim bölgesine bağlı El Tambo yakınlarındaki Los Tigres bölgesinde operasyon dönüşü dün yaklaşık 600 kişilik bir grubun alıkoyduğu 45 askerin özgürlüğüne kavuştuğu belirtildi.

"ULUSAL TOPRAKLARI MAFYALARDAN TEMİZLEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, askerleri kaçıran gruplara tepki gösterdi. Ülkenin güneybatısındaki bölgede operasyonların devam edeceğini vurgulayan Petro, şunları kaydetti: "Askerlere saldıran bölgelerde hava operasyonu yapılacak ancak sivillere zarar verilmeyecek. Amaç mafyalardan halkı korumak ve ülke topraklarını temizlemektir. Ulusal toprakları mafyalardan temizlemek Cumhurbaşkanı'nın görevidir."

"KOLOMBİYA'NIN ÇOCUKLARI BİRBİRİNİ KUCAKLAMALI"

Petro, ordunun yasa dışı silahlı gruplara operasyon düzenlediği bölgelerdeki halka seslenerek, "Artık tarım ürünlerini barışçıl şekilde değiştirme zamanı. Askerleri serbest bırakın, onlar sizin çocuklarınız olabilir. Kolombiya'nın çocukları birbirini kucaklamalı. Diyalog komisyonu hazır, bu Cumhurbaşkanı'nın sözü." açıklamasında bulundu. Uzun süredir bölgede uyuşturucu kaçakçılığına karşı operasyonlar yürüten güvenlik güçleri, benzer olaylarla karşı karşıya kalıyor.