68 yaşındaki adamın cinsel organını kestikten sonra AVM'de satmaya kalktı - Son Dakika
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68 yaşındaki adamın cinsel organını kestikten sonra AVM'de satmaya kalktı

27.04.2023 14:55
68 yaşındaki adamın cinsel organını kestikten sonra AVM'de satmaya kalktı

Güney Afrika'da ismi verilmeyen 32 yaşındaki bir şahıs, 68 yaşındaki adamın cinsel organını kestikten sonra alışveriş merkezine gitti. Orada yaşlı adamın uzvunu satmaya çalışan vicdansız adam, polis tarafından gözaltına alındı.

Perşembe günü Butterworth'taki bir alışveriş merkezinde yaşanan kan donduran olayla ilgili polis yaptığı açıklamada, yaşlı adamın uzvunu zorla kesen kişinin gözaltında tutulduğunu, zanlının kısa süre sonra mahkemeye çıkarılacağını söyledi.

ORGAN YERİNE DİKİLEMEYECEK

Cinsel organı kesilen yaşlı adam ise hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, organın kesilmesinden uzun süre geçtiği için artık yerine dikilemeyeceğini söylerken yaşlı adamın ise genel durumunun iyiye gittiğini söyledi.

YORUMLAR (1)
  • Tamer Şahin: Güney Afrika 1 Türkiye 0 Cevap Yaz 20 2 Yayından Kaldır
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