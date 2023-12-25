7 Ekim\'den bu yana ilk mesaj! İsrail\'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu

Hamas ile geçici ateşkesin sona ermesiyle Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başlayan İsrail'in savaşın başladığı 7 Ekim tarihinden beri peşinde olduğu Hamas lideri Yahya Sinwar sessizliğini bozdu. İlk kez halka açık bir mesaj yayınlayan Sinwar, Hamas'ın İsrail ordusunu ezme yolunda ilerlediğini ve işgal koşullarına boyun eğmeyeceklerini duyurdu.

YAHYA SİNWAR 7 EKİM'DEN BU YANA İLK KEZ KONUŞTU

İsrail'in her yerde aradığı, 'Hamas'ın beyni' olarak tanınan Yahya Sinwar, 7 Ekim saldırılarından bu yana ilk kez halka açık bir mesaj yayınladı. Hamas siyasi büro üyelerine gönderilen mesajda, Hamas'ın İsrail'e karşı zorlu ve eşi benzeri görülmemiş bir savaş yürüttüğünü belirten Sinwar, İsrail'in ağır kayıplarla karşı karşıya olduğunu iddia etti.

Hamas lideri Yahya Sinwar.

"İŞGAL KOŞULLARINA KESİNLİKLE BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Hamas'ın İsrail güçlerini ezme yolunda ilerlediğini öne süren Sinwar işgal koşullarına kesinlikle boyun eğmeyeceklerini duyurdu. İsrail medyası ise rehineleri kurtarmak konusunda çaresiz kalan Tel Aviv yönetiminin Hamas liderleri Muhammad Deif ve Yahya Sinwar'a bir tür dokunulmazlık verme seçeneğini değerlendirdiğini öne sürdü.

"REHİNELER SERBEST BIRAKILIRSA KATAR'A GİTMELERİNE İZİN VERECEKLER"

Times of Israel'de yer alan habere göre İsrail rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'ın iki kritik isminin Katar ya da başka bir ülkeye sınır dışı edilmesini kabul edebilir.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun bombardıman başlattı. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 57 Filistinli öldürüldü, 53 bin 320'den fazla kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İNSANİ ARADA 81 İSRAİLLİ VE 240 FİLİSTİNLİ ESİR SERBEST BIRAKILDI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 139'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 472 askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 123 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldü. Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.