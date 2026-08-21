7 Ülkeden İsrail'e E1 Yerleşimi Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

7 Ülkeden İsrail'e E1 Yerleşimi Tepkisi

7 Ülkeden İsrail\'e E1 Yerleşimi Tepkisi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Doğu Kudüs'teki E1 yerleşim projesi, 7 ülke tarafından kabul edilemez bulundu.

İNGİLTERE, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç ve Kanada yayımladıkları ortak bildiriyle, İsrail'in Doğu Kudüs'teki yasa dışı E1 yerleşim projesi kararının kabul edilemez olduğunu belirterek, bu adımın iki devletli çözüme darbe vurduğunu bildirdi.

İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç ve Kanada liderlerinin imzasını taşıyan ortak açıklamada, İsrail hükümetinin Doğu Kudüs'teki yasa dışı E1 yerleşim projesine ilişkin inşaat ihaleleri açma kararına tepki gösterildi. Kararın kabul edilemez olduğu vurgulanan ve iki devletli çözüme darbe vuracağı belirtilen açıklamada, uluslararası toplumun yerleşim yerlerinin genişletilmesine uzun süredir karşı çıktığı hatırlatıldı. Açıklamada, "E1 yerleşimi, Batı Şeria'yı bölerek ve Filistin topraklarının coğrafi bütünlüğüne zarar vererek iki devletli çözüm olasılığını baltalayacaktır. Uluslararası hukuk, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinin yasa dışı olduğunu açıkça belirtmektedir. Bu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından da teyit edilen uluslararası toplumun tutumudur" ifadelerine yer verildi.

'İSRAİL HÜKÜMETİNE PLANLARI DERHAL GERİ ÇEKME ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ'

Batı Şeria'da yerleşimcilerin sivillere yönelik şiddetinin eşi görülmemiş seviyelere ulaştığı ve Filistin ekonomisi üzerinde ciddi kısıtlamaların bulunduğu bir dönemde bu kararın daha da endişe verici olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail hükümetine bu planları derhal geri çekme ve Batı Şeria'daki yerleşim yerlerini genişletmeye son verme çağrısında bulunuyoruz. Bu adımlar bizleri barıştan uzaklaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda İsrail'in uluslararası konumunu da zedeleyecektir. Şirketler inşaat ihalelerine teklif vermeyi değerlendirmemelidir. Uluslararası hukukun ciddi şekilde ihlal edilmesine dahil olma riski de dahil olmak üzere, hukuki ve itibar konularındaki sonuçların farkında olmalıdırlar."

Açıklamanın sonunda 7 ülke lideri, iki devletli çözüme dayalı kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışa olan bağlılıklarını yineledi.

Kaynak: DHA

Doğu Kudüs, Politika, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 7 Ülkeden İsrail'e E1 Yerleşimi Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Kartal ve Dirk Kuyt’ın yıllık geliri ortaya çıktı İsmail Kartal ve Dirk Kuyt'ın yıllık geliri ortaya çıktı
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı! Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest
Eşiyle oğlu katledildi, kendisi yaralı kurtuldu: Ailesini böyle uğurladı Eşiyle oğlu katledildi, kendisi yaralı kurtuldu: Ailesini böyle uğurladı
Türk futbolunda görmek istediğimiz hareketler Ertuğrul Doğan bile şaşırdı Türk futbolunda görmek istediğimiz hareketler! Ertuğrul Doğan bile şaşırdı
Polis şüphelenip gözaltına aldı, bağırsaklarından 37 kapsül uyuşturucu çıktı Polis şüphelenip gözaltına aldı, bağırsaklarından 37 kapsül uyuşturucu çıktı
Canlı yayında bir kadını bıçaklamıştı ’Karagül’ lakaplı sosyal medya fenomeni tahliye edildi Canlı yayında bir kadını bıçaklamıştı! 'Karagül' lakaplı sosyal medya fenomeni tahliye edildi
“Türkiye’yi satın alırım“ deyip uçakta olay çıkaran iş insanı Abdülkadir Özcan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı "Türkiye’yi satın alırım" deyip uçakta olay çıkaran iş insanı Abdülkadir Özcan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
Ceyda’nın ölümünde kahreden ayrıntı Kazadan sadece 2 dakika önce... Ceyda'nın ölümünde kahreden ayrıntı! Kazadan sadece 2 dakika önce...
Gurbetçi ailenin aracını durdurdular Üzerlerinden servet çıktı Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı

12:15
Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca...
Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca...
12:05
İsrail’e bir rest de Bahçeli’den: Tehditleri görmezden gelmeyiz, sabrımızı sınamayın
İsrail'e bir rest de Bahçeli'den: Tehditleri görmezden gelmeyiz, sabrımızı sınamayın
11:59
3 kardeşin sahilde ölü bulunduğu olayda ilk bulgu
3 kardeşin sahilde ölü bulunduğu olayda ilk bulgu
11:59
Salah için olay sözler Trabzonspor’un yenilgisine onlar da şaşırdı
Salah için olay sözler! Trabzonspor'un yenilgisine onlar da şaşırdı
11:57
Emekli polis, eşini öldürüp cansız bedeninin başında bekledi
Emekli polis, eşini öldürüp cansız bedeninin başında bekledi
11:34
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor Ünlü markanın balı sahte çıktı
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor! Ünlü markanın balı sahte çıktı
11:06
Hilmi Tuna Kuriş’in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin’e tahsisli çıktı
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı
10:43
Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi
Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi
10:34
Alihan Kuriş’in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı
Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı
10:26
Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı Nedeni de hayli ilginç
Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı! Nedeni de hayli ilginç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 12:50:34. #7.12#
SON DAKİKA: 7 Ülkeden İsrail'e E1 Yerleşimi Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.