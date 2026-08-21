7 Ülkeden İsrail\'e E1 Yerleşimi Tepkisi

İNGİLTERE, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç ve Kanada yayımladıkları ortak bildiriyle, İsrail'in Doğu Kudüs'teki yasa dışı E1 yerleşim projesi kararının kabul edilemez olduğunu belirterek, bu adımın iki devletli çözüme darbe vurduğunu bildirdi.

İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç ve Kanada liderlerinin imzasını taşıyan ortak açıklamada, İsrail hükümetinin Doğu Kudüs'teki yasa dışı E1 yerleşim projesine ilişkin inşaat ihaleleri açma kararına tepki gösterildi. Kararın kabul edilemez olduğu vurgulanan ve iki devletli çözüme darbe vuracağı belirtilen açıklamada, uluslararası toplumun yerleşim yerlerinin genişletilmesine uzun süredir karşı çıktığı hatırlatıldı. Açıklamada, "E1 yerleşimi, Batı Şeria'yı bölerek ve Filistin topraklarının coğrafi bütünlüğüne zarar vererek iki devletli çözüm olasılığını baltalayacaktır. Uluslararası hukuk, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinin yasa dışı olduğunu açıkça belirtmektedir. Bu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından da teyit edilen uluslararası toplumun tutumudur" ifadelerine yer verildi.

'İSRAİL HÜKÜMETİNE PLANLARI DERHAL GERİ ÇEKME ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ'

Batı Şeria'da yerleşimcilerin sivillere yönelik şiddetinin eşi görülmemiş seviyelere ulaştığı ve Filistin ekonomisi üzerinde ciddi kısıtlamaların bulunduğu bir dönemde bu kararın daha da endişe verici olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail hükümetine bu planları derhal geri çekme ve Batı Şeria'daki yerleşim yerlerini genişletmeye son verme çağrısında bulunuyoruz. Bu adımlar bizleri barıştan uzaklaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda İsrail'in uluslararası konumunu da zedeleyecektir. Şirketler inşaat ihalelerine teklif vermeyi değerlendirmemelidir. Uluslararası hukukun ciddi şekilde ihlal edilmesine dahil olma riski de dahil olmak üzere, hukuki ve itibar konularındaki sonuçların farkında olmalıdırlar."

Açıklamanın sonunda 7 ülke lideri, iki devletli çözüme dayalı kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışa olan bağlılıklarını yineledi.