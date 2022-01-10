79. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından bu yıl 79'uncu kez düzenlenen ve her yıl televizyon ve sinema dünyasının en iyileri için verilen Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu.
HFPA, üyeleri arasında siyahların bulunmaması sebebiyle geçtiğimiz yıldan beri eleştirilerin hedefi olmuştu.
Birlik, bir dizi reform adımları atsa da törenin yayıncısı Amerikan NBC kanalı da tartışmalar nedeniyle bu yıl Altın Küre'yi yayımlamayacağını duyurmuştu.
Oscar'dan sonra en prestijli ödüller olarak nitelenen Altın Küre, bu yıl bu tartışmaların gölgesinde herhangi bir TV yayını ve ünlülerin katıldığı kırmızı halı töreni olmaksızın açıklandı.
NBC daha önce yaptığı açıklamada, HFPA'nın atacağı adımların zaman ve çalışma gerektirdiğini ifade ederek, "HFPA'nın bunu doğru yapmak için zamana ihtiyacı olduğunu güçlü bir şekilde hissediyoruz" demişti.
The Power of the Dog, West Side Story ve Succession yapımları aldıkları ödüllerle bu yıl öne çıktı.
Pose dizisindeki performansıyla Michaela Jae Rodriguez, "En İyİ Kadın Oyuncu" ödülünü alırken, Altın Küre kazanan ilk trans kadın oyuncu oldu.
Kazananların tam listesi şöyle:
En iyi film - Dram
En iyi film - Müzikal ya da komedi
En iyi kadın oyuncu - Dram
En iyi erkek oyuncu - Dram
En iyi kadın oyuncu - Müzikal ya da komedi
En iyi erkek oyuncu - Müzikal ya da komedi
En iyi yardımcı kadın oyuncu
En iyi yardımcı erkek oyuncu
En iyi yönetmen - Film
En iyi senaryo
En iyi animasyon film
Yabancı dilde en iyi film
En iyi film müziği
En iyi şarkı
En iyi TV dizisi - Dram
En iyi kadın oyuncu - TV Dram
En iyi erkek oyuncu - TV Dram
En iyi TV dizisi - Müzikal ya da komedi
En iyi kadın oyuncu - TV/ müzikal ya da komedi
En iyi erkek oyuncu - TV/ müzikal ya da komedi
En iyi mini dizi ya da TV filmi
En iyi kadın oyuncu - Mini dizi ya da TV filmi
En iyi erkek oyuncu - Mini dizi ya da TV filmi
En iyi yardımcı kadın oyuncu - Mini dizi ya da TV filmi
En iyi yardımcı erkek oyuncu - Mini dizi ya da TV filmi
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