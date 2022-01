79. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından bu yıl 79'uncu kez düzenlenen ve her yıl televizyon ve sinema dünyasının en iyileri için verilen Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu.

HFPA, üyeleri arasında siyahların bulunmaması sebebiyle geçtiğimiz yıldan beri eleştirilerin hedefi olmuştu.

Birlik, bir dizi reform adımları atsa da törenin yayıncısı Amerikan NBC kanalı da tartışmalar nedeniyle bu yıl Altın Küre'yi yayımlamayacağını duyurmuştu.

Oscar'dan sonra en prestijli ödüller olarak nitelenen Altın Küre, bu yıl bu tartışmaların gölgesinde herhangi bir TV yayını ve ünlülerin katıldığı kırmızı halı töreni olmaksızın açıklandı.

NBC daha önce yaptığı açıklamada, HFPA'nın atacağı adımların zaman ve çalışma gerektirdiğini ifade ederek, "HFPA'nın bunu doğru yapmak için zamana ihtiyacı olduğunu güçlü bir şekilde hissediyoruz" demişti.

The Power of the Dog, West Side Story ve Succession yapımları aldıkları ödüllerle bu yıl öne çıktı.

Pose dizisindeki performansıyla Michaela Jae Rodriguez, "En İyİ Kadın Oyuncu" ödülünü alırken, Altın Küre kazanan ilk trans kadın oyuncu oldu.

Kazananların tam listesi şöyle:

En iyi film - Dram

En iyi film - Müzikal ya da komedi

En iyi kadın oyuncu - Dram

En iyi erkek oyuncu - Dram

En iyi kadın oyuncu - Müzikal ya da komedi

En iyi erkek oyuncu - Müzikal ya da komedi

En iyi yardımcı kadın oyuncu

En iyi yardımcı erkek oyuncu

En iyi yönetmen - Film

En iyi senaryo

En iyi animasyon film

Yabancı dilde en iyi film

En iyi film müziği

En iyi şarkı

En iyi TV dizisi - Dram

En iyi kadın oyuncu - TV Dram

En iyi erkek oyuncu - TV Dram

En iyi TV dizisi - Müzikal ya da komedi

En iyi kadın oyuncu - TV/ müzikal ya da komedi

En iyi erkek oyuncu - TV/ müzikal ya da komedi

En iyi mini dizi ya da TV filmi

En iyi kadın oyuncu - Mini dizi ya da TV filmi

En iyi erkek oyuncu - Mini dizi ya da TV filmi

En iyi yardımcı kadın oyuncu - Mini dizi ya da TV filmi

En iyi yardımcı erkek oyuncu - Mini dizi ya da TV filmi