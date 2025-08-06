8.8'lik deprem Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nı 2 metre kaydırdı - Son Dakika
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8.8'lik deprem Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nı 2 metre kaydırdı

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8.8\'lik deprem Rusya\'nın Kamçatka Yarımadası\'nı 2 metre kaydırdı
06.08.2025 11:12
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8.8\'lik deprem Rusya\'nın Kamçatka Yarımadası\'nı 2 metre kaydırdı
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Rusya Bilimler Akademisi, Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8.8'lik deprem nedeniyle bölgenin güney kesiminin yaklaşık iki metre karadan uzaklaştığını açıkladı. Yetkililer yaptığı açıklamada, "Hepimiz güneydoğuya doğru belirgin bir şekilde kaydık" ifadesini kullandı.

Rusya Bilimler Akademisi Birleşik Jeofizik Servisi, 5 Ağustos Salı günü yaptığı açıklamada, 30 Temmuz'da Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgenin güney kesiminde yaklaşık iki metrelik yer değiştirme yaşandığını duyurdu.

Dünyada şimdiye kadar kaydedilen en büyük 6'ncı deprem olan sarsıntı, büyük miktarda yıkıcı enerjiyi açığa çıkararak Şili ve ABD kıyılarına kadar uzanan tsunami uyarılarına yol açmıştı.

8.8'lik deprem Kamçatka Yarımadası'nı 2 metre kaydırdı

"HEPİMİZ BELİRGİN BİR ŞEKİLDE GÜNEYDOĞUYA KAYDIK"

DW'nin haberine göre; servis yetkilileri, Telegram kanalları üzerinden yaptıkları açıklamada, "Jeodinamik gözlem sonuçlarına dayanarak ön bir hesaplama yaptık. Hepimizin güneydoğuya doğru oldukça iyi hareket ettiği ortaya çıktı," ifadelerini kullandı. Uzmanlar, bu yer değiştirmenin 2011 yılında Japonya'nın Tohoku kentinde meydana gelen büyük depremin ardından yaşanan yatay kaymalarla benzerlik gösterdiğini belirtti. Bu deprem de tarihin en büyük 5'inci depremiydi.

Servisin yayımladığı haritaya göre, Petropavlovsk-Kamçatski şehri ise daha sınırlı bir şekilde, yaklaşık 50 santimetre kaydı. Genel tablo, uzmanların oluşturduğu yer hareketi modelleriyle büyük oranda tutarlılık gösteriyor. Tahminlere göre en büyük etki, yarımadanın güney kesiminde, özellikle Severo-Kurilsk açıklarında yer alan Paramushir Adası çevresinde gözlendi.

TEKTONİK PLAKALAR NORMALDE YILDA 1.5 CM HAREKET EDER

Normalde tektonik plakalar yılda sadece yaklaşık 1,5 cm hareket eder ancak bu hareket düzenli ve sürekli değildir. Kamçatka Yarımadası gibi bölgelerde, plakalar birbirine sıkışır ve kilitlenir. Bu durum olduğunda, fay hattı boyunca kayalarda büyük miktarda basınç birikir ve sonunda bu enerji bir deprem şeklinde açığa çıkar. Bilim insanları bu sürece "elastik geri sekme" adını verir. Bu, yoğun sismik aktivite dönemlerinde kara parçalarının neden aniden birkaç metre yer değiştirdiğini açıklar.

RUSYA'DA 8.8'LİK DEPREM VE TSUNAMİ

30 Temmuz'daki deprem, 1952'den bu yana Kamçatka'da kaydedilen en güçlü sarsıntı olarak kayıtlara geçti. Depremin ardından oluşan 10 ila 15 metre yüksekliğindeki tsunami dalgaları, kıyı şeridini sular altında bıraktı. Tsunami, Rus nükleer denizaltılarının konuşlandığı bir üssün iskelesine ve kıyıdaki binalara zarar verdi. Severo-Kurilsk'te liman ve balık fabrikası da ciddi hasar gördü.

YANARDAĞLAR FAALİYETE GEÇTİ

Depremi takip eden günlerde bölgede çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı. Bununla birlikte, Klyuchevaya Sopka ve Kraşeninnikov Yanardağı'nın da aralarında bulunduğu yedi yanardağda volkanik hareketlilik gözlendi. Uzmanlar, bölgedeki jeolojik dengenin hala kırılgan olduğunu ve yeni sarsıntılar ile volkanik aktivitelerin devam edebileceği uyarısında bulundu.

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Son Dakika Dünya 8.8'lik deprem Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nı 2 metre kaydırdı - Son Dakika

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